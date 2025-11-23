L'Inter Women torna in campo nella Serie A femminile 2025/26. Le nerazzurre affrontano la Lazio Women nella 7ª giornata di campionato: il calcio d'inizio è in programma alle 12:30 allo Stadio Mirko Fersini. Il match sarà live e on demand sulla piattaforma DAZN. Sarà possibile seguire la gara tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.