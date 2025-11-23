L'Inter Women torna in campo nella Serie A femminile 2025/26. Le nerazzurre affrontano la Lazio Women nella 7ª giornata di campionato: il calcio d'inizio è in programma alle 12:30 allo Stadio Mirko Fersini. Il match sarà live e on demand sulla piattaforma DAZN. Sarà possibile seguire la gara tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 inter femminile news inter femminile Femminile, Lazio-Inter formazioni ufficiali: Wullaert guida l’attacco
inter femminile
Femminile, Lazio-Inter formazioni ufficiali: Wullaert guida l’attacco
Settima giornata di campionato per le nerazzurre di Piovani, che scendono in campo alle 12:30 contro le biancocelesti
Queste le formazioni ufficiali:
LAZIO WOMEN (3-5-2): 28 Durante; 4 Mancuso, 2 Baltrip-Reyes, 27 D`Auria; 13 Oliviero, 16 Castiello, 10 Benoit, 25 Goldoni, 8 Martin; 9 Karczewska, 18 Piemonte. A disposizione: 1 Karresmaa, 6 Mesjasz, 7 Connolly, 11 Le Bihan, 17 Monnecchi, 22 Ashworth-Clifford, 99 Visentin.
INTER (4-3-3): 1 Rúnarsdóttir; 3 Bowen, 24 Milinković, 5 Andrés, 13 Merlo; 27 Csiszár, 6 Santi, 10 Magull; 8 Vilhjálmsdóttir, 31 Wullaert, 18 Glionna. A disposizione: 12 Piazza, 32 Belli, 4 Pleidrup, 11 Van Dijk, 16 Tomašević, 20 Detruyer, 29 Giudici, 33 Bartoli, 44 Consolini. Coach: Gianpiero Piovani
Arbitro: Esposito
Assistenti: Chianese; Monaco
Quarto Ufficiale: Papi
(inter.it)
© RIPRODUZIONE RISERVATA