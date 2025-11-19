Inter che parte con grande convinzione fin dai primi minuti, alla ricerca del gol che riporterebbe in equilibrio la sfida. Le nerazzurre cercano di sfruttare soprattutto le iniziative di Benedetta Glionna, particolarmente ispirata sulla fascia sinistra. La prima occasione del match è proprio per l'attaccante, che calcia forte di sinistro al 5' senza inquadrare la porta. Le ragazze di Piovani pressano molto alto per cercare di recuperare il pallone in posizione offensiva, creando qualche grattacapo all'Hacken in costruzione. Le svedesi cercano di approfittare degli spazi lasciati dall'Inter nella propria metà campo: al 7' Sanvig arriva al tiro dal limite su un cross basso dalla destra e il pallone finisce alto non di molto. Quattro minuti più tardi sugli sviluppi di una punizione guadagnata da Glionna si scatena un batti e ribatti in area, concluso da un tiro di Milinkovic respinto da un difensore. Al 13' si rivede ancora l'Hacken in contropiede: Merlo è bravissima ad anticipare Jusu Bah in area su traversone velenoso di Tindell da destra. L'Inter però continua a spingere, trovando la grande resistenza dell'Hacken: al 15' è ancora Glionna a crossare dalla sinistra, il pallone arriva a Csiszar che si vede ribattere il tiro due volte, poi ci prova anche Wullaert con una conclusione che finisce alta. Poco dopo l'attaccante belga è protagonista di un'azione molto simile, con due conclusioni respinte dopo l'ennesimo cross di Glionna. Stesso copione anche al 25', dopo un'altra azione personale di Glionna sulla sinistra. Nella seconda parte del primo tempo cresce l'Hacken, soprattutto grazie alla tecnica e alla velocità di Jusu Bah: l'attaccante si libera di Merlo al 28' e cerca una compagna in mezzo all'area, ma il suo cross si trasforma in un tiro che sbatte sul secondo palo dopo aver scavalcato Runarsdottir. Poco dopo Inter ancora pericolosa sul solito asse Glionna-Wullaert: cross e colpo di testa della belga liberissima a centro area, conclusione però centrale che viene bloccata da Falk. Nel finale l'Hacken rimane stabilmente nella metà campo dell'Inter: Jusu Bah è la più vivace delle svedesi e al 32' lancia in profondità Tindell, che sbaglia però lo stop. Il pallone viene raccolto da Runarsdottir che sventa una potenziale occasione molto pericolosa. Tocca ancora a Glionna suonare la carica con uno slalom sulla sinistra: Benedetta cerca il tiro da posizione defilata, Falk copre il primo palo e respinge in angolo. Gli ultimi 10' vedono Anvegard grande protagonista: al 35' la numero 10 calcia di prima intenzione dal limite con il destro, Runarsdottir vola e salva la sua porta respingendo in angolo. Al 45' poi su un'azione molto simile diventa decisiva la deviazione di Andrés, con il pallone che esce di pochissimo.