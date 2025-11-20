“Mi dispiace tanto per le ragazze, dopo una prestazione del genere si meritavano il passaggio del turno. Nei 180' meritavamo più noi che loro, la realtà è questa anche se abbiamo affrontato una grande squadra con tutte le effettive a disposizione, mentre noi abbiamo tantissime defezioni. Nonostante questo, anche con giocatrici fuori ruolo abbiamo dato il massimo e dimostrato che questa squadra può stare in Europa. Purtroppo usciamo e ci dispiace, perché viviamo dei momenti particolari, ma dobbiamo andare avanti. Questa deve essere una base per spingere verso l'alto. Siamo in difficoltà di risultati e numeri, ma non di prestazioni: ci mancano giocatrici che per noi sono molto importanti. Dopo questa prestazione però un allenatore si fa delle domande: dobbiamo lavorare sereni e aspettare le ragazze che ci mancano, al momento siamo ridotte all'osso. Dobbiamo essere brave a superare questo periodo: dobbiamo crederci e perseverare, lavorando su quello che abbiamo costruito in passato per invertire la rotta. Non è facile, ma dobbiamo mettere tutte le nostre forze. Penso che per le ragazze l'esperienza europea sia stata bellissima, abbiamo visto città e stadi importanti, dove il calcio è avanti anni luce rispetto a noi. Dobbiamo lavorare per migliorare sempre di più e diventare più competitive anche in Europa: ci proveremo anche quest'anno, vogliamo concludere ancora una volta nelle prime tre. Ripartiamo con questo spirito e con la voglia di ottenere risultati: è mancata solo la vittoria, domenica dovremo portare in campo quanto fatto stasera. L'obiettivo ora è quello di recuperare giocatrici dopo la sosta, il nostro campionato inizierà davvero nella partita contro il Genoa, anche se già domenica a Roma contro la Lazio lotteremo per ottenere qualcosa di buono.”