Sesta giornata di campionato per le nerazzurre di Piovani, reduci dalla sconfitta contro l'Hacken in Europa Cup
Dopo la trasferta svedese contro l'Häcken, l'Inter Women torna in campo nella Serie A femminile 2025/26. Le nerazzurre affrontano il Napoli Women nella 6ª giornata di campionato: il calcio d'inizio è in programma alle 12:30 allo stadio Giuseppe Piccolo di Cercola (NA).

Il match sarà live e on demand sulla piattaforma DAZN. Sarà possibile seguire la gara tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.

Queste le formazioni ufficiali scelte da David Sassarini e Gianpiero Piovani:

NAPOLI WOMEN (4-4-2): 1 Beretta; 67 Giordano, 16 Henriksen, 2 Brooks, 32 Vergani; 11 Nielsen, 13 Muth, 23 Bellucci, 7 Barker; 20 Trøan, 8 Kozak. A disposizione: 30 Hornschuch, 42 Bacic, 4 Sliskovic, 17 Carcassi, 19 Sciabica, 21 Penzo, 22 Doucouré, 25 Vanmechelen, 44 Pettenuzzo, 72 Vischi, 90 Langella. Coach: David Sassarini

INTER (4-3-2-1): 1 Rúnarsdóttir; 3 Bowen, 24 Milinković, 5 Andrés, 4 Pleidrup; 16 Tomašević, 27 Csiszár, 10 Magull; 8 Vilhjálmsdóttir, 18 Glionna; 31 Wullaert. A disposizione: 12 Piazza, 32 Belli, 6 Santi, 11 Van Dijk, 13 Merlo, 20 Detruyer, 33 Bartoli, 44 Consolini. Coach: Gianpiero Piovani

Arbitro: Antonio Liotta (sez. Castellammare di Stabia)

Assistenti: Mallimaci - Gigliotti

Quarto Ufficiale: Benestante

