Hacken-Inter Women 1-0, Piovani: “Sconfitta immeritata ma possiamo ribaltarla al ritorno”

Ecco le parole del mister Piovani a Inter TV: "Una sconfitta immeritata, abbiamo visto tutti che l'Inter ha fatto una grandissima prestazione. Abbiamo ritrovato lo spirito e lo smalto giusti, con una linea corta, aggressive e cattive. E' normale concedere qualcosa ad una squadra forte come l'Hacken però abbiamo costruito 4-5 palle gol che non siamo riusciti a capitalizzare. Se ci mettiamo anche un rigore clamoroso che non ci hanno dato… va bene così, mercoledì prossimo possiamo ribaltarla in casa"