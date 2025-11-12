FC Inter 1908
Hacken-Inter Women 1-0, Piovani: “Sconfitta immeritata ma possiamo ribaltarla al ritorno”

Hacken-Inter Women 1-0, Piovani: "Sconfitta immeritata ma possiamo ribaltarla al ritorno"
"Sono molto soddisfatto, da allenatore sono tranquillo dopo una prestazione del genere", dice Piovani a Inter TV
Matteo Pifferi Redattore 

L'Häcken si aggiudica il primo round degli ottavi di finale della UEFA Women’s Europa Cup. Alla Hisingen Arena di Göteborg, l'Inter crea gioco e occasioni ma non riesce a recuperare lo svantaggio arrivato a soli quattro minuti dal fischio d'inizio per lo sfortunato autogol di Rúnarsdottir sul cross Tindell.


Getty Images

Nel primo tempo le occasioni più nitide passano dai piedi di Wullaert, nella ripresa gli ingressi di Van Dijk e Glionna rendono più pericolose le manovre nerazzurre ma la gara si chiude sull'1-0 in favore della formazione svedese. Tra una settimana la chance per ribaltare il risultato nel ritorno degli ottavi di finale che si giocherà mercoledì 19 novembre alle 18:30 al KONAMI Football Centre.

Ecco le parole del mister Piovani a Inter TV: "Una sconfitta immeritata, abbiamo visto tutti che l'Inter ha fatto una grandissima prestazione. Abbiamo ritrovato lo spirito e lo smalto giusti, con una linea corta, aggressive e cattive. E' normale concedere qualcosa ad una squadra forte come l'Hacken però abbiamo costruito 4-5 palle gol che non siamo riusciti a capitalizzare. Se ci mettiamo anche un rigore clamoroso che non ci hanno dato… va bene così, mercoledì prossimo possiamo ribaltarla in casa"


Getty Images

"Sono molto soddisfatto, da allenatore sono tranquillo dopo una prestazione del genere. Dispiace sempre perdere ma se perdi così sei "contento" perché vedi la squadra lottare e giocare a calcio, questo è confortante per il futuro. Abbiamo tante chance di passare il turno, prima pensiamo al Napoli domenica, dovremo fare molto bene, poi penseremo a mercoledì prossimo"

