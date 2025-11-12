L'Häcken si aggiudica il primo round degli ottavi di finale della UEFA Women’s Europa Cup contro l'Inter. 1-0 il risultato finale che non sorride alle ragazze di Piovani. Qui le sue considerazioni di Lina Magull al triplice fischio:
Le parole della centrocampista nerazzurro dopo il primo match degli ottavi di finale di Women’s Europa Cup
"Sono dispiaciuta perché è stata una buona partita. Siamo state sfortunate sul gol. Guardiamo comunque avanti, alla prossima partita. Oggi abbiamo avuto una buona reazione, ma non abbiamo trovato il pareggio. Dobbiamo provare a rialzarci subito nel prossimo impegno. Dobbiamo pensare positivo, rialzarci da squadra. Spero riusciremo a trovare un risultato positivo contro il Napoli per poi tornare a fare punti anche in Europa nella gara di ritorno. La partita oggi è stata aperta, purtroppo non abbiamo raccolto punti. Ma siamo a un buon livello, ci giocheremo le nostre possibilità".
