Prosegue il cammino europeo della squadra di Piovani che dopo il 7-0 dell’andata ha chiuso il ritorno del secondo turno di qualificazione contro il KFF Vllaznia vincendo 5-0 e conquistando l’accesso alla fase a eliminazione diretta. Il sorteggio di Nyon ha stabilito che l'avversaria delle nerazzurre agli ottavi di finale sarà la formazione svedese BK Häcken FF. L'Inter di Piovani giocherà la prima gara mercoledì 12 novembre alle 18:30 in Svezia, mentre il ritorno si giocherà al KONAMI Football Centre mercoledì 19 novembre alle 18:30.

Getty Images

OTTAVI DI FINALE: 11/12 novembre e 19/20 novembre

AFC Ajax (NED) - Hammarby IF (SWE) Glasgow City FC (SCO) - Sporting Clube de Portugal (POR) RSC Anderlecht (BEL) - FK Austria Wien (AUT) AC Sparta Praha (CZE) - BSC Young Boys (SUI) BK Häcken FF (SWE) - FC Internazionale Milano (ITA) Breidablik (ISL) - Fortuna Hjørring (DEN) FC Nordsjælland (DEN) - ŽNK Mura (SVN) PSV Eindhoven Vrouwen (NED) - Eintracht Frankfurt (GER)

QUARTI DI FINALE: 11/12 febbraio e 18/19 febbraio

1: Glasgow City FC (SCO) / Sporting Clube de Portugal (POR) - AFC Ajax (NED) / Hammarby IF (SWE)

2: AC Sparta Praha (CZE) / BSC Young Boys (SUI) - RSC Anderlecht (BEL) / FK Austria Wien (AUT)

3: BK Häcken FF (SWE) / FC Internazionale Milano (ITA) - Breidablik (ISL) / Fortuna Hjørring (DEN)

4: PSV Eindhoven Vrouwen (NED) / Eintracht Frankfurt (GER) - FC Nordsjælland (DEN) / ŽNK Mura (SVN)

SEMIFINALI: 24/25 marzo e 1/2 aprile

1: Vincente quarto di finale 2 - Vincente quarto di finale 1

2: Vincente quarto di finale 4 - Vincente quarto di finale 3

FINALE: 25 o 26 aprile e 2 o 3 maggio

Vincente semifinale 1 - Vincente semifinale 2

La squadra indicata per prima gioca la gara di andata in casa

Primo turno di qualificazione Andata: Inter-Hibernian FC Women 4-1 Ritorno: Hibernian FC Women-Inter 0-1

Secondo turno di qualificazione Andata: Inter-KFF Vllaznia: 7-0 Ritorno: KFF Vllaznia-Inter 0-5

Ottavi di finale Sorteggio: 17 ottobre, Nyon Andata: 11/12 novembre Ritorno: 19/20 novembre

Quarti di finale Sorteggio: 17 ottobre, Nyon Andata: 11/12 febbraio Ritorno: 18/19 febbraio

S emifinali Sorteggio: 17 ottobre, Nyon Andata: 24/25 marzo Ritorno: 1/2 aprile