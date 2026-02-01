L’Inter Women espugna lo Stadio “Moreno Gubbiotti” di Narni superando 1-0 la Ternana nella gara valida per la 12ª giornata di campionato. Una vittoria di misura, ma di grande valore, firmata dalla rete di Detruyer nel primo tempo. Grazie a questo successo le nerazzurre consolidano il secondo posto a quota 24 punti e, complice il pareggio della Roma a Parma, accorciano a -5 dalle giallorosse capolista.
L’approccio dell’Inter è subito deciso e al 6’ arriva il vantaggio: Merlo sfonda sulla destra e mette un cross insidioso al centro, la palla resta viva dopo un batti e ribatti e Detruyer è la più rapida ad avventarsi sul pallone, trovando con il destro la zampata vincente. Le nerazzurre prendono in mano il controllo del match, gestendo i ritmi con personalità. Al 14’ Tomaselli chiude una bella azione corale con un sinistro che termina di poco a lato, mentre al 37’ Milinkovic prova a colpire di testa senza riuscire a sorprendere Schroffenegger. L’Inter chiude la prima frazione in totale gestione, senza concedere occasioni alle umbre.
Nella ripresa la Ternana prova ad alzare il baricentro, ma l’Inter resta compatta e ordinata. Al 59’ Rúnarsdottir è attenta su una conclusione dalla distanza delle padrone di casa, respingendo la minaccia. Le nerazzurre vanno più volte vicine al raddoppio: al 69’ Milinkovic anticipa tutte di testa, ma la palla sorvola di pochissimo la traversa. Nel finale l’Inter sfiora ancora il gol con una doppia clamorosa occasione all’87’: prima Santi di sinistro e poi Milinkovic da pochi passi trovano due interventi straordinari di Schroffenegger. In pieno recupero Lazaro va vicino al gol del pareggio, ma dopo il consulto al FVS per sospetto calcio di rigore l’azione viene annullata per fuorigioco. Dopo tre minuti di recupero arriva il triplice fischio che certifica il successo nerazzurro.
TERNANA-INTER 0-1 | TABELLINO—
Rete: 6' Detruyer (I).
TERNANA (4-3-1-2): 71 Schroffenegger; 29 Soares Martins (6 Corrado 46'), 4 Pacioni, 24 Massimino, 5 Peruzzo; 8 Pastrenge (19 Quazzico 91'), 16 Ciccotti, 21 Petrara (27 Di Giammarino 78'); 23 Regazzoli; 7 Faria Gomes (10 Lazaro 65'), 11 Pirone. A disposizione: 12 Ciccioli, 13 Ghioc, 14 Porcarelli, 17 Labate, 18 Vigliucci, 20 Pellegrino, 22 Erzen, 55 Ripamonti. Coach: Mauro Ardizzone.
INTER (3-5-2): 1 Rúnarsdottir; 3 Bowen, 24 Milinkovic, 5 Andrés; 13 Merlo (14 Robustellini 64'), 21 Tomaselli (8 Vilhjalmsdottir 64'), 27 Csiszar, 20 Detruyer (6 Santi 78'), 22 Schough; 31 Wullaert (7 Bugeja 64'), 9 Polli. A disposizione: 32 Belli, 34 Ferraro, 4 Pleidrup, 10 Magull, 16 Tomasevic, 18 Glionna, 33 Bartoli. Coach: Gianpiero Piovani.
Ammonite: Csiszar (I), Ciccotti (T), Soares Martins (T), Vilhjalmsdottir (I), Polli (I), Corrado (T).
Arbitro: Leone
Assistenti: Carella-Cataneo
Quarto Ufficiale: Palmieri
