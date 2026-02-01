L’approccio dell’Inter è subito deciso e al 6’ arriva il vantaggio: Merlo sfonda sulla destra e mette un cross insidioso al centro, la palla resta viva dopo un batti e ribatti e Detruyer è la più rapida ad avventarsi sul pallone, trovando con il destro la zampata vincente. Le nerazzurre prendono in mano il controllo del match, gestendo i ritmi con personalità. Al 14’ Tomaselli chiude una bella azione corale con un sinistro che termina di poco a lato, mentre al 37’ Milinkovic prova a colpire di testa senza riuscire a sorprendere Schroffenegger. L’Inter chiude la prima frazione in totale gestione, senza concedere occasioni alle umbre.