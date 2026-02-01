Sarà la terza gara in dieci giorni tra Inter e Ternana. Dopo aver eliminato la squadra umbra nel doppio confronto nei quarti di finale di Coppa Italia, le nerazzurre la affrontano nuovamente, questa volta nella 12ª giornata di campionato. Il fischio d'inizio del match è previsto alle ore 15:00 allo Stadio "Moreno Gubbiotti" di Narni.