Dodicesima giornata di campionato per le nerazzurre, che affrontano le umbre dopo il doppio confronto in Coppa Italia
Sarà la terza gara in dieci giorni tra Inter e Ternana. Dopo aver eliminato la squadra umbra nel doppio confronto nei quarti di finale di Coppa Italia, le nerazzurre la affrontano nuovamente, questa volta nella 12ª giornata di campionato. Il fischio d'inizio del match è previsto alle ore 15:00 allo Stadio "Moreno Gubbiotti" di Narni.

Queste le formazioni ufficiali scelte da Mauro Ardizzone e Gianpiero Piovani:

TERNANA (4-3-1-2): 71 Schroffenegger; 29 Soares Martins, 4 Pacioni, 24 Massimino, 5 Peruzzo; 8 Pastrenge, 16 Ciccotti, 21 Petrara; 23 Regazzoli; 7 Faria Gomes, 11 Pirone. A disposizione: 12 Ciccioli, 13 Ghioc, 6 Corrado, 10 Lazaro, 14 Porcarelli, 17 Labate, 18 Vigliucci, 19 Quazzico, 20 Pellegrino, 22 Erzen, 27 Di Giammarino, 55 Ripamonti. Coach: Mauro Ardizzone.

INTER (3-5-2): 1 Rúnarsdottir; 3 Bowen, 24 Milinkovic, 5 Andrés; 13 Merlo, 21 Tomaselli, 27 Csiszar, 20 Detruyer, 22 Schough; 31 Wullaert, 9 Polli. A disposizione: 32 Belli, 34 Ferraro, 4 Pleidrup, 6 Santi, 7 Bugeja, 8 Vilhjalmsdottir, 10 Magull, 14 Robustellini, 16 Tomasevic, 18 Glionna, 33 Bartoli. Coach: Gianpiero Piovani.

Arbitro: Leone

Assistenti: Carella-Cataneo

Quarto Ufficiale: Palmieri

