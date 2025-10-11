FC Inter 1908
Fiorentina-Inter Women 2-2: pari Santi al 91′, K.O. evitato allo scadere

Gara sofferta e intensa per le nerazzurre nel match valido per la seconda giornata di campionato della Serie A Femminile 2025/26
Alessandro De Felice
Una partita vibrante, ricca di emozioni fino all’ultimo secondo. L’Inter Women esce dal Viola Park con un pareggio per 2-2 contro la Fiorentina, al termine di una gara aperta e spettacolare. Le nerazzurre di Piovani mostrano personalità e carattere, trovando nel recupero la rete del pareggio con Santi, dopo essere state sotto fino al 90’.

Buon avvio nerazzurro in una sfida subito intensa. All’8’ l’Inter sfiora il vantaggio con Wullaert, che raccoglie una respinta e calcia di poco a lato. La partita resta equilibrata fino al 42’, quando arriva il vantaggio interista: cross perfetto dalla sinistra di Schough e deviazione vincente di Polli di petto per l’1-0. La reazione viola non si fa attendere: nel primo minuto di recupero del primo tempo Snerle, da distanza ravvicinata, trova la deviazione giusta e riporta il risultato in parità. Le squadre rientrano negli spogliatoi sull’1-1.

Nella ripresa la gara rimane viva e combattuta. L’Inter costruisce con Schough e Polli, ma al 51’ la Fiorentina trova il gol del 2-1 con Omarsdottir, brava a sfruttare un’indecisione difensiva e a superare il portiere nerazzurro con un pallonetto preciso. Le nerazzurre reagiscono con ordine, continuando a spingere: Csiszar sfiora il pari al 66’, mentre Janogy trova il gol al 79’ poi annullato per fuorigioco. La pressione interista viene premiata nel finale: al 90’+1’ sugli sviluppi di una punizione nasce una mischia in area e Santi è la più rapida di tutte a ribadire in rete per il 2-2. In pieno recupero l’Inter sfiora addirittura il colpaccio: errore della difesa viola, Wullaert si presenta da sola davanti al portiere ma la sua conclusione si stampa sulla traversa. Dopo sei minuti di recupero, arriva il triplice fischio e un pareggio che vale come una prova di forza.

Un punto prezioso e una prestazione di carattere per l’Inter Women, che al Viola Park dimostra solidità mentale e spirito di squadra. Il 2-2 contro la Fiorentina conferma la crescita del gruppo e lascia ottime sensazioni in vista dei prossimi impegni.

FIORENTINA-INTER 2-2 | TABELLINO

Reti: 42' Polli (I), 45'+1' Snerle (F), 51' Omarsdottir (F), 90'+1' Santi (I).

FIORENTINA (3-4-3): 1 Fiskerstrand; 2 Woldvik, 22 Van der Zanden, 44 Faerge; 28 Snerle, 21 Severini, 26 Cherubini (11 Wijnants 69'), 3 Johansen (20 Orsi 46'); 15 Bredgaard, 9 Janogy, 51 Omarsdottir (19 Della Peruta 83').

A disposizione: 12 Agostini, 23 Bettineschi, 16 Lombardi, 27 Tryggvadóttir, 28 Sarti.

Coach: Pablo Jesus Piñones-Arce

INTER (3-5-2): 1 Rúnarsdottir; 33 Bartoli (3 Bowen 81'), 24 Milinkovic, 5 Andrés; 13 Merlo (6 Santi 46'), 21 Tomaselli (7 Bugeja 52'), 20 Detruyer (18 Glionna 69'), 27 Csiszar, 22 Schough; 31 Wullaert, 9 Polli (16 Tomasevic 81').

A disposizione: 12 Piazza, 32 Belli, 4 Pleidrup, 11 Van Dijk, 14 Robustellini, 44 Consolini.

Coach: Gianpiero Piovani

Ammonite: Snerle (F), Johansen (F), Santi (I).

Arbitro: Massari

Assistenti: Allievi-Galieni

Quarto Ufficiale: Ferrara

(Fonte: Inter.it)

