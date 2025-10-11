Fiorentina-Inter Women 2-2: pari Santi al 91′, K.O. evitato allo scadere

Nella ripresa la gara rimane viva e combattuta. L’Inter costruisce con Schough e Polli, ma al 51’ la Fiorentina trova il gol del 2-1 con Omarsdottir, brava a sfruttare un’indecisione difensiva e a superare il portiere nerazzurro con un pallonetto preciso. Le nerazzurre reagiscono con ordine, continuando a spingere: Csiszar sfiora il pari al 66’, mentre Janogy trova il gol al 79’ poi annullato per fuorigioco. La pressione interista viene premiata nel finale: al 90’+1’ sugli sviluppi di una punizione nasce una mischia in area e Santi è la più rapida di tutte a ribadire in rete per il 2-2. In pieno recupero l’Inter sfiora addirittura il colpaccio: errore della difesa viola, Wullaert si presenta da sola davanti al portiere ma la sua conclusione si stampa sulla traversa. Dopo sei minuti di recupero, arriva il triplice fischio e un pareggio che vale come una prova di forza.
Un punto prezioso e una prestazione di carattere per l’Inter Women, che al Viola Park dimostra solidità mentale e spirito di squadra. Il 2-2 contro la Fiorentina conferma la crescita del gruppo e lascia ottime sensazioni in vista dei prossimi impegni.
FIORENTINA-INTER 2-2 | TABELLINO
Reti: 42' Polli (I), 45'+1' Snerle (F), 51' Omarsdottir (F), 90'+1' Santi (I).
FIORENTINA (3-4-3): 1 Fiskerstrand; 2 Woldvik, 22 Van der Zanden, 44 Faerge; 28 Snerle, 21 Severini, 26 Cherubini (11 Wijnants 69'), 3 Johansen (20 Orsi 46'); 15 Bredgaard, 9 Janogy, 51 Omarsdottir (19 Della Peruta 83').
A disposizione: 12 Agostini, 23 Bettineschi, 16 Lombardi, 27 Tryggvadóttir, 28 Sarti.
Coach: Pablo Jesus Piñones-Arce
INTER (3-5-2): 1 Rúnarsdottir; 33 Bartoli (3 Bowen 81'), 24 Milinkovic, 5 Andrés; 13 Merlo (6 Santi 46'), 21 Tomaselli (7 Bugeja 52'), 20 Detruyer (18 Glionna 69'), 27 Csiszar, 22 Schough; 31 Wullaert, 9 Polli (16 Tomasevic 81').
A disposizione: 12 Piazza, 32 Belli, 4 Pleidrup, 11 Van Dijk, 14 Robustellini, 44 Consolini.
Coach: Gianpiero Piovani
Ammonite: Snerle (F), Johansen (F), Santi (I).
Arbitro: Massari
Assistenti: Allievi-Galieni
Quarto Ufficiale: Ferrara
(Fonte: Inter.it)
© RIPRODUZIONE RISERVATA