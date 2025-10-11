Fiorentina-Inter Women 2-2: pari Santi al 91′, K.O. evitato allo scadere

Nella ripresa la gara rimane viva e combattuta. L’Inter costruisce con Schough e Polli, ma al 51’ la Fiorentina trova il gol del 2-1 con Omarsdottir, brava a sfruttare un’indecisione difensiva e a superare il portiere nerazzurro con un pallonetto preciso. Le nerazzurre reagiscono con ordine, continuando a spingere: Csiszar sfiora il pari al 66’, mentre Janogy trova il gol al 79’ poi annullato per fuorigioco. La pressione interista viene premiata nel finale: al 90’+1’ sugli sviluppi di una punizione nasce una mischia in area e Santi è la più rapida di tutte a ribadire in rete per il 2-2. In pieno recupero l’Inter sfiora addirittura il colpaccio: errore della difesa viola, Wullaert si presenta da sola davanti al portiere ma la sua conclusione si stampa sulla traversa. Dopo sei minuti di recupero, arriva il triplice fischio e un pareggio che vale come una prova di forza.