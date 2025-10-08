Le parole dell'attaccante belga dopo la vittoria nella gara d’andata del secondo turno di qualificazione della UEFA Women’s Europa Cup.

Alessandro De Felice Redattore 8 ottobre 2025 (modifica il 8 ottobre 2025 | 22:46)

Tessa Wullaert, attaccante dell’Inter Women e della nazionale femminile belga, ha parlato ai microfoni di Inter TV dopo il successo netto per 7-0 della squadra di Piovani al Konami Football Centre contro il KFF Vllaznia nella gara d’andata del secondo turno di qualificazione della UEFA Women’s Europa Cup.

Di seguito le sue dichiarazioni:

“Il primo passo è fatto, visto che poi avremo il ritorno la prossima settimana, quando giocheremo in Albania. Buona prima gara, sono davvero orgogliosa della squadra, tutte hanno giocato bene”.

La squadra sta crescendo gara dopo gara: sei d’accordo?

“Sì, stiamo giocando con un nuovo sistema di gioco. Sta funzionando perché abbiamo creato molte occasioni, abbiamo segnato tanti gol. Abbiamo buone sensazioni. Ora ci riposiamo e pensiamo a sabato”.

Cosa pensi del tuo ottimo momento di forma?

“Sono felice di aver creato tante occasioni da gol e di aver servito assist alle mie compagne. È il mio lavoro da attaccante e cerco di fare il meglio possibile”.

Ora c’è la Fiorentina:

“Ovviamente dobbiamo recuperare bene perché abbiamo tante partite in una settimana. La scorsa stagione abbiamo trovato molte difficoltà contro la Fiorentina, specialmente in trasferta, dove non abbiamo mai vinto. Spero davvero di vincere ora e di tornare a Milano con i tre punti”.