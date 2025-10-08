L’Inter Women travolge il KFF Vllaznia con un netto 7-0 nella gara d’andata del secondo turno di qualificazione della UEFA Women’s Europa Cup al Konami Football Centre.
inter femminile
Inter Women, Detruyer: “Grande prova, stiamo crescendo. Con la Fiorentina…”
Una gara perfetta da parte delle nerazzurre di Piovani, che ipotecano la qualificazione al turno successivo.
Al termine della sfida la calciatrice nerazzurra Marie Detruyer ha analizzato la sfida:
“È stato davvero una bella prestazione, specialmente nel primo tempo, quando abbiamo segnato 4 gol, ma anche nel secondo tempo. È stata veramente una grande prova della squadra”.
La squadra sta migliorando partita dopo partita…
“È vero, stiamo crescendo tanto. In ogni partita ma anche in allenamento. Ci troviamo sempre meglio tra noi, nel comunicare e trovarci. Speriamo di continuare così”.
Che gara ti aspetti contro la Fiorentina in Serie A?
“Contro la Fiorentina è sempre una partita difficile. Hanno perso la prima gara ma sono una buona squadra. Dobbiamo restare concentrare su noi stesse e giocare come sappiamo”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA