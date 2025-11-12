L'Inter Women si prepara ad affrontare il BK Häcken FF nella gara valida per l'andata degli ottavi di finale della Women’s Europa Cup. La gara è in programma alle 18:30 alla Hisingen Arena di Göteborg, Svezia, mentre il ritorno si giocherà mercoledì 19 novembre alle 18:30 al KONAMI Football Centre.
Women’s Europa Cup, le formazioni ufficiali di Hacken-Inter
Il match verrà trasmesso in diretta dai canali nerazzurri: i tifosi potranno seguire la gara in diretta su Inter TV, Inter.it, sull'app ufficiale nerazzurra, sul canale YouTube del Club e sul profilo TikTok Inter Women.
Queste le formazioni ufficiali:
BK HÄCKEN FF(4-3-3): 13 Falk; 25 Bergström, 3 Luik, 12 Sandbech, 20 Wijk; 7 Sanvig, 10 Anvegård, 5 Wickenheiser; 24 Tindell, 9 Schröder, 11 Jusu Bah. A disposizione: 1 Birkisdóttir, 29 Karlsson, 4 Östlund, 6 Byrnak, 14 Nildén, 15 Selerud, 17 Chinzimu, 18 Löwing, 19 Akgün, 22 Nyström, 26 Staaf, 30 Sampaio Coach: Mak Lind
INTER (4-3-2-1): 1 Rúnarsdottir; 13 Merlo, 3 Bowen, 5 Andrés, 14 Robustellini; 21 Tomaselli, 27 Csiszar, 20 Detruyer; 8 Vilhjalmsdottir, 31 Wullaert; 10 Magull. A disposizione: 12 Piazza, 32 Belli, 4 Pleidrup, 6 Santi, 11 Van Dijk, 16 Tomašević, 18 Glionna, 24 Milinković, 28 Verrini, 29 Giudici, 30 Romanelli, 44 Consolini. Coach: Gianpiero Piovani
Arbitro: Kirsty Dowle ENG Assistenti: Emily Carney ENG; Sophie Dennington ENG Quarto ufficiale: Emily Heaslip ENG
