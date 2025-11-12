FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 inter femminile news inter femminile Women’s Europa Cup, le formazioni ufficiali di Hacken-Inter

inter femminile

Women’s Europa Cup, le formazioni ufficiali di Hacken-Inter

Women’s Europa Cup, le formazioni ufficiali di Hacken-Inter - immagine 1
Il match verrà trasmesso in diretta dai canali nerazzurri: i tifosi potranno seguire la gara in diretta su Inter TV. Calcio d'inizio alle 18.30
Matteo Pifferi Redattore 

L'Inter Women si prepara ad affrontare il BK Häcken FF nella gara valida per l'andata degli ottavi di finale della Women’s Europa Cup. La gara è in programma alle 18:30 alla Hisingen Arena di Göteborg, Svezia, mentre il ritorno si giocherà mercoledì 19 novembre alle 18:30 al KONAMI Football Centre.

Women’s Europa Cup, le formazioni ufficiali di Hacken-Inter- immagine 2
Getty Images

Il match verrà trasmesso in diretta dai canali nerazzurri: i tifosi potranno seguire la gara in diretta su Inter TV, Inter.it, sull'app ufficiale nerazzurra, sul canale YouTube del Club e sul profilo TikTok Inter Women.

Queste le formazioni ufficiali:

BK HÄCKEN FF(4-3-3): 13 Falk; 25 Bergström, 3 Luik, 12 Sandbech, 20 Wijk; 7 Sanvig, 10 Anvegård, 5 Wickenheiser; 24 Tindell, 9 Schröder, 11 Jusu Bah. A disposizione: 1 Birkisdóttir, 29 Karlsson, 4 Östlund, 6 Byrnak, 14 Nildén, 15 Selerud, 17 Chinzimu, 18 Löwing, 19 Akgün, 22 Nyström, 26 Staaf, 30 Sampaio Coach: Mak Lind

Women’s Europa Cup, le formazioni ufficiali di Hacken-Inter- immagine 3
Getty Images

INTER (4-3-2-1): 1 Rúnarsdottir; 13 Merlo, 3 Bowen, 5 Andrés, 14 Robustellini; 21 Tomaselli, 27 Csiszar, 20 Detruyer; 8 Vilhjalmsdottir, 31 Wullaert; 10 Magull. A disposizione: 12 Piazza, 32 Belli, 4 Pleidrup, 6 Santi, 11 Van Dijk, 16 Tomašević, 18 Glionna, 24 Milinković, 28 Verrini, 29 Giudici, 30 Romanelli, 44 Consolini. Coach: Gianpiero Piovani

Arbitro: Kirsty Dowle ENG Assistenti: Emily Carney ENG; Sophie Dennington ENG Quarto ufficiale: Emily Heaslip ENG

Leggi anche
Inter Women, Andrés Sanz: “Non smetto mai di lavorare. L’Inter una famiglia. Lo...
Inter Women, Henrietta Csiszar festeggia il traguardo delle 100 presenze

© RIPRODUZIONE RISERVATA