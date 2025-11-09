Difensore dell’Inter Women, Ivana Andrés Sanz è una delle protagoniste del nuovo Matchday Programme. Ivana è alla sua seconda stagione in nerazzurro: "Prima di una partita per me è essenziale mangiare e riposare bene. Poi mi piace visualizzare le situazioni che potrebbero crearsi durante il match in modo da essere il più preparata possibile. L'Inter è diventata una famiglia. Lo spogliatoio per me significa amicizia e lavoro".
"Quale caratteristica prenderei da una mia compagna? Il mancino di Pleidrup! Sono una calciatrice che non smette mai di lavorare. Negli anni ho migliorato la mia visione di gioco e l'uno contro l'uno grazie all'esperienza che ho maturato in campo. Come mi descriverei in tre parole? Lavoratrice, resiliente e umile".
(Inter.it)
