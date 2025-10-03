La centrocampista ungherese, capitana della formazione femminile nerazzurra, presenta la prima giornata di campionato

Fabio Alampi Redattore 3 ottobre - 16:30

Henrietta Csiszar, centrocampista dell'Inter femminile, ha parlato ai microfoni di Inter TV in vista della prima giornata di campionato: "Finalmente stiamo per ricominciare, penso che la squadra non veda l'ora perché stiamo già lavorando da tanto tempo. Siamo felici di iniziare, siamo pronte".

Rispetto a quello che avete fatto in queste settimane, quanto può ancora crescere la squadra?

"Possiamo ancora crescere molto, abbiamo giocato ottime partite sia in Europa Cup che nella Women's Cup. C'è stata molta delusione per non essere riuscite ad accedere alla finale. Adesso il nostro obiettivo più grande è il campionato, e penseremo ad un match alla volta".

Quinta stagione all'Inter, da capitano. Che ricordi hai guardandoti indietro?

"Ho tantissimi ricordi, non ci sarebbe abbastanza tempo per raccontarti tutti i miei cinque anni qui. Sono felice di essere qui e di iniziare la mia quinta stagione in nerazzurro. Non vedo l'ora di iniziare".

Di fronte c'è la Ternana.

"Ci aspettiamo un match molto intenso. La Ternana arriva dalla Serie B, quindi sono molto motivate e faranno di tutto per renderci le cose difficili. Dobbiamo essere pronte, fisicamente e mentalmente in ogni aspetto della partita. Ci siamo preparate alla stessa maniera delle altre partite, e speriamo di ottenere un buon risultato".