Inter Women, oggi sfida contro la Fiorentina: la preview del match

Le nerazzurre già qualificate alle semifinali di Coppa Italia, occupano il secondo posto nella classifica della Serie A Femminile 2025/26 a quota 24 punti, frutto di 7 vittorie, 3 pareggi e due sconfitte con 27 gol segnati e 12 subiti.

Il prossimo impegno rivedrà la squadra di Piovani nuovamente protagonista all'Arena Civica Gianni Brera, domenica 8 febbraio alle 15:45 quando le nerazzurre affronteranno la Fiorentina: come di consueto l'accesso allo storico impianto milanese sarà libero e gratuito.

Un match a tinte nerazzurre, che sarà arricchito da un intrattenimento coinvolgente grazie alla presenza del nostro speaker e del nostro DJ, che scalderanno tutti i tifosi nerazzurri presenti all'Arena, attività per famiglie e bambini prima e durante la gara e un’atmosfera autentica fatta di passione, tifo e divertimento.