FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 inter femminile news inter femminile Inter Women, oggi sfida contro la Fiorentina: la preview del match

inter femminile

Inter Women, oggi sfida contro la Fiorentina: la preview del match

Inter Women, oggi sfida contro la Fiorentina: la preview del match - immagine 1
Dopo il successo contro la Ternana deciso da Detruyer, l’Inter Women è pronta a tornare in campo per la 13ª giornata di Serie A Femminile
Matteo Pifferi Redattore 

Dopo il successo contro la Ternana deciso da Detruyer, l’Inter Women è pronta a tornare in campo per la 13ª giornata di Serie A Femminile: la formazione di Piovani sfiderà la Fiorentina alle 15:45 all'Arena Civica Gianni Brera.

Inter Women, oggi sfida contro la Fiorentina: la preview del match- immagine 2
Getty Images

Le nerazzurre già qualificate alle semifinali di Coppa Italia, occupano il secondo posto nella classifica della Serie A Femminile 2025/26 a quota 24 punti, frutto di 7 vittorie, 3 pareggi e due sconfitte con 27 gol segnati e 12 subiti.

Il prossimo impegno rivedrà la squadra di Piovani nuovamente protagonista all'Arena Civica Gianni Brera, domenica 8 febbraio alle 15:45 quando le nerazzurre affronteranno la Fiorentina: come di consueto l'accesso allo storico impianto milanese sarà libero e gratuito.

Inter Women, oggi sfida contro la Fiorentina: la preview del match- immagine 3
Getty Images

Un match a tinte nerazzurre, che sarà arricchito da un intrattenimento coinvolgente grazie alla presenza del nostro speaker e del nostro DJ, che scalderanno tutti i tifosi nerazzurri presenti all'Arena, attività per famiglie e bambini prima e durante la gara e un’atmosfera autentica fatta di passione, tifo e divertimento.

Leggi anche
UFFICIALE – Inter Women, presa Ívarsdóttir dal Rangers: il comunicato
Inter Women, UFFICIALE: van Dijk ceduta in prestito fino a giugno all’Hoffenheim

© RIPRODUZIONE RISERVATA