Nuovo colpo dell'Inter Women, che annuncia l'arrivo di un nuovo portiere. Il club nerazzurro ha comunicato, attraverso i canali ufficiali del club, l'arrivo di Telma Ívarsdóttir.
fcinter1908 inter femminile news inter femminile UFFICIALE – Inter Women, presa Ívarsdóttir dal Rangers: il comunicato
inter femminile
UFFICIALE – Inter Women, presa Ívarsdóttir dal Rangers: il comunicato
Il portiere islandese classe 1999 arriva dal Rangers: la formula dell'operazione e la nota del club nerazzurro
Di seguito la nota ufficiale:
"FC Internazionale Milano comunica l'arrivo in nerazzurro di Telma Ívarsdóttir. Il portiere islandese classe 1999 arriva in prestito dal Rangers fino al 30 giugno 2026".
© RIPRODUZIONE RISERVATA