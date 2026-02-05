fcinter1908 inter femminile news inter femminile UFFICIALE – Inter Women, presa Ívarsdóttir dal Rangers: il comunicato

UFFICIALE – Inter Women, presa Ívarsdóttir dal Rangers: il comunicato - immagine 1
Il portiere islandese classe 1999 arriva dal Rangers: la formula dell'operazione e la nota del club nerazzurro
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice 

Nuovo colpo dell'Inter Women, che annuncia l'arrivo di un nuovo portiere. Il club nerazzurro ha comunicato, attraverso i canali ufficiali del club, l'arrivo di Telma Ívarsdóttir.

UFFICIALE – Inter Women, presa Ívarsdóttir dal Rangers: il comunicato- immagine 2
Getty Images

Di seguito la nota ufficiale:

"FC Internazionale Milano comunica l'arrivo in nerazzurro di Telma Ívarsdóttir. Il portiere islandese classe 1999 arriva in prestito dal Rangers fino al 30 giugno 2026".

