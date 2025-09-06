Elisa Polli, attaccante dell'Inter femminile, ha commentato ai microfoni di Inter TV il successo per 3-1 contro la Fiorentina in Women's Cup, gara in cui ha tagliato il traguardo delle 100 presenze con la maglia nerazzurra: "Sono felicissima per la centesima presenza con l'Inter e del gol. Siamo riuscite a ottenere un grandissimo risultato, vogliamo andare avanti in tutte le competizioni. Sono molto orgogliosa per la centesima presenza e di stare in questo club, spero di continuare".
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 inter femminile news inter femminile Inter Women, Polli: “Felicissima per il gol e per le 100 presenze, spero di continuare”
inter femminile
Inter Women, Polli: “Felicissima per il gol e per le 100 presenze, spero di continuare”
L'attaccante della formazione femminile nerazzurra ha aperto le marcature nel successo contro la Fiorentina
"La Fiorentina è stata sempre la nostra bestia nera: siamo riuscite a vincere questa partita, comunque ci scontreremo ancora tantissime volte. Vogliamo lottare e fare bene in tutte le competizioni: vedremo la prossima partita contro il Como, cercheremo di dare il meglio".
© RIPRODUZIONE RISERVATA