Inter Women, Polli: “Felicissima per il gol e per le 100 presenze, spero di continuare”

L'attaccante della formazione femminile nerazzurra ha aperto le marcature nel successo contro la Fiorentina
Elisa Polli, attaccante dell'Inter femminile, ha commentato ai microfoni di Inter TV il successo per 3-1 contro la Fiorentina in Women's Cup, gara in cui ha tagliato il traguardo delle 100 presenze con la maglia nerazzurra: "Sono felicissima per la centesima presenza con l'Inter e del gol. Siamo riuscite a ottenere un grandissimo risultato, vogliamo andare avanti in tutte le competizioni. Sono molto orgogliosa per la centesima presenza e di stare in questo club, spero di continuare".

"La Fiorentina è stata sempre la nostra bestia nera: siamo riuscite a vincere questa partita, comunque ci scontreremo ancora tantissime volte. Vogliamo lottare e fare bene in tutte le competizioni: vedremo la prossima partita contro il Como, cercheremo di dare il meglio".

