Elisa Polli, attaccante dell'Inter femminile, ha commentato ai microfoni di Inter TV il successo per 3-1 contro la Fiorentina in Women's Cup, gara in cui ha tagliato il traguardo delle 100 presenze con la maglia nerazzurra: "Sono felicissima per la centesima presenza con l'Inter e del gol. Siamo riuscite a ottenere un grandissimo risultato, vogliamo andare avanti in tutte le competizioni. Sono molto orgogliosa per la centesima presenza e di stare in questo club, spero di continuare".