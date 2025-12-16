FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il primo contratto da professionista di Lidia Consolini. Il difensore classe 2007 vestirà la maglia nerazzurra fino al 30 giugno 2029.
Inter Women, UFFICIALE: contratto fino al 30 giugno 2029 per Lidia Consolini
Primo contratto da professionista per il difensore classe 2007, cresciuta nel settore giovanile nerazzurro
