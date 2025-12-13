Inter Women, Andres: “Le grandi squadre si vedono così! La verità è che…”

“La verità è che siamo molto contente. È stata una partita che abbiamo preparato e costruito fin dal primo minuto. È vero che siamo partite andando sotto di un gol, ma credo che le grandi squadre si vedano proprio in partite come questa: siamo state capaci di ribaltare la situazione e alla fine siamo davvero felici. Avevamo tanta voglia di giocare una gara così, penso che ce la meritassimo. Siamo molto soddisfatte del lavoro di tutta la squadra. La vittoria è sempre di tutti. Lavoriamo sempre per il gruppo, sempre unite, e credo che questa sia la chiave: giochiamo insieme e lottiamo l’una per l’altra. Adesso l’obiettivo è quello di passare il turno in Coppa Italia contro il Como, nel match di domenica prossima”.