Anche quest'anno, in occasione dell'apertura ufficiale della stagione allo Stadion An der Alten Försterei, la squadra femminile dell'Union Berlino affronterà un'avversaria di prestigio: domenica 9 agosto 2026 sarà l'Inter a far visita allo Stadion An der Alten Försterei.
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Inter Women, ad agosto amichevole di lusso contro l’Union Berlino
Ad agosto l'Inter Women affronterà in amichevole l'Union Berlino
Le nerazzurre hanno concluso la scorsa stagione al 2º posto in Serie A per il secondo anno consecutivo. Dal gennaio 2024, inoltre, nella rosa dell'Inter milita anche la centrocampista tedesca Lina Magull, che vanta 77 presenze con la nazionale tedesca.
Come da tradizione, nell'ambito dell'apertura ufficiale della stagione, prima della partita verrà presentata al pubblico l'intera prima squadra femminile. Lo scorso anno oltre 13.000 spettatori hanno assistito alla gara inaugurale contro il Real Madrid. L'orario d'inizio dell'incontro contro l'Inter sarà comunicato a breve.
(fc-union-berlin.de)
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