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Inter Women, UFFICIALE: Piovani non è più l’allenatore della squadra, il comunicato

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Il tecnico lascia la panchina della formazione femminile nerazzurra dopo due stagioni e due secondi posti in campionato
Fabio Alampi Redattore 

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Gianpiero Piovani non sarà più l'allenatore dell'Inter Women. Il tecnico lascia la panchina della formazione femminile nerazzurra dopo due stagioni e due secondi posti in campionato.

Inter Women, UFFICIALE: Piovani non è più l’allenatore della squadra, il comunicato- immagine 2
Getty Images

Il comunicato ufficiale:

FC Internazionale Milano comunica che Gianpiero Piovani non ricopre più il ruolo di allenatore della Prima Squadra Femminile. Il Club desidera ringraziare Piovani per il lavoro svolto in questi due anni in nerazzurro e gli augura il meglio per il prosieguo della propria carriera.

(inter.it)

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