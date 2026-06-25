Arrivata all'Inter a febbraio 2024, Serturini ha portato la sua esperienza e tecnica al servizio dell'attacco nerazzurro, diventando un elemento importante della squadra grazie alla sua fantasia e imprevedibilità. Nella sua prima mezza stagione con l'Inter Serturini ha inciso in maniera significativa, collezionando 8 presenze e 4 gol tra Serie A e Coppa Italia. Nel 2024/25 Annamaria ha giocato 25 partite ed è stata uno dei punti di riferimento della formazione nerazzurra che ha conquistato per la prima volta l'accesso alle qualificazioni alla UEFA Women's Champions League, qualificazioni alle quali ha preso parte con 2 presenze. Oltre a queste Serturini ha giocato solo un'altra partita in Serie A Women's Cup nella stagione appena conclusa, un anno caratterizzato da un grave infortunio che ha tenuto Annamaria lontana dal campo per gran parte dell'annata nerazzurra.