Buon avvio dell’Inter, subito pericolosa al 2’: Ivana Andres prova a sorprendere il portiere gialloblù con una conclusione da oltre trenta metri, che termina alta di poco. Le nerazzurre mantengono il possesso e cercano spazi contro un Parma attento e compatto. Al 30’ è Milinkovic a provarci dalla distanza, ma il suo destro non trova lo specchio. La migliore occasione dei primi quarantacinque minuti arriva al 41’, quando Andres dalla destra mette un cross preciso per Vilhjalmsdottir , che di testa manda di poco a lato. Si va al riposo sullo 0-0 dopo un primo tempo combattuto ma senza reti.

Nella ripresa l’Inter alza i ritmi e spinge con decisione. Al 59’ Polli tenta la conclusione di sinistro dal limite, ma il pallone termina alto. L’occasione più grande del match arriva al 73’: azione travolgente di Bugeja sulla sinistra, cross al centro per Glionna che colpisce il palo e, sulla ribattuta, manda fuori di poco. Le nerazzurre continuano a cercare il gol fino all’ultimo: all’80’ è ancora Glionna a creare, crossando al centro per Tomaselli che stoppa di petto e calcia al volo, smorzando però troppo la palla da ottima posizione. Dopo cinque minuti di recupero, arriva il triplice fischio che sancisce lo 0-0 finale.