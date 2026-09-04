Un momento storico, un traguardo straordinario che apre una nuova avventura per l'Inter Women: le nerazzurre giocheranno per la prima volta nella Fase Campionato della UEFA Women's Champions League.

L'urna di Nyon ha stabilito il cammino europeo delle nerazzurre: la squadra di Sassarini affronterà Arsenal, Lione, Hacken, Real Madrid, Manchester City e Austria Vienna.

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Inter-Arsenal

Ol. Lyonnes-Inter

Inter-Hacken

Real Madrid-Inter

Inter-Manchester City

Austria Wien-Inter

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L'Inter giocherà in casa le sfide contro Arsenal, Hacken e Manchester City, mentre viaggerà in trasferta per le partite contro Olympique Lyonnes, Real Madrid e Austria Vienna.

Il calendario completo con le date e gli orari d'inizio sarà comunicato sabato 5 settembre e sarà disponibile su UEFA.com e sull'app UEFA Women's Champions League.

La League Phase si giocherà tra settembre e dicembre, con la prima giornata in programma tra martedì 22 e mercoledì 23 settembre.

Giornata 1: 22/23 Settembre Giornata 2: 30 Settembre/1 Ottobre Giornata 3: 28/29 Ottobre Giornata 4: 10/11 Novembre Giornata 5: 18/19 Novembre Giornata 6: 16 Dicembre