Ad Appiano Gentile non è soltanto la vigilia di Inter-Napoli. In casa nerazzurra si celebra oggi anche l’inizio del mandato di Dario Baccin, promosso come direttore sportivo dopo la separazione consensuale con Piero Ausilio. Qui le sue parole rivolte ai giornalisti presenti in sala stampa, tra cui l’inviato di Fcinter1908.it.

Prende subito la parola il presidente Marotta: "Approfitto della convocazione fatta per la presentazione di Inter-Napoli per presentarvi quello che è il nostro nuovo direttore sportivo Dario Baccin. E' un motivo di grande orgoglio per noi, confidiamo nella sua professionalità e nei valori umani che rappresenta. Gli diamo il benvenuto nella nuova veste".

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Inter, le prime parole di Baccin da direttore sportivo

"E' doveroso per me farvi un saluto nella mia nuova veste ufficiale. Farlo oggi per me ha un significato ancora maggiore, nel ventesimo anniversario dalla scomparsa di Facchetti, un monumento dell'Inter. Esprimo il mio grande ringraziamento alla proprietà e al presidente che hanno deciso di darmi questo ruolo con un grande attestato di stima. Sono profondamente grato della bellissima opportunità. Un grazie va anche ad Ausilio con cui ho condiviso gli ultimi dieci anni quotidianamente. Se oggi sono qui con una serenità morale è grazie anche al confronto con lui degli ultimi giorni, affronto questa sfida con lo spirito giusto. Con Chivu abbiamo condiviso l'ultima stagione esaltante, ma siamo legati da anni anche attraverso il settore giovanile: ritrovarci qui dopo anni di gavetta è per me molto gratificante. Resto a disposizione, ci conosciamo tutti da anni: vi chiedo di avere rispetto della persona e del professionista perché da me lo avrete sempre. Non resta che continuare a fare quanto fatto fino ad ora".