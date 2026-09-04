VIDEO FCIN1908 / Ausilio ha salutato l'Inter e lascia la Pinetina. Ad Appiano Marotta e Baccin

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La Top 11 di Ausilio

VIDEO / Inter, Ausilio e Baccin al Gran Galà del Calcio: le immagini dell'arrivo

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Si è chiusa dopo ben 28 anni la storia di Piero Ausilio all'Inter. Più di un quarto di secolo al servizio del club nerazzurro, un percorso che lo ha visto partire come segretario del settore giovanile e terminare come direttore sportivo, fra cambi di proprietà successi e tanti colpi di mercato. Sky Sport propone la top 11 dei suoi migliori acquisti per valore assoluto e come rapporto costo/rendimento.