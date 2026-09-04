All'ormai ex direttore sportivo nerazzurro si deve la paternità di tanti, grandi acquisti: scopriamo i migliori
VIDEO FCIN1908 / Ausilio ha salutato l'Inter e lascia la Pinetina. Ad Appiano Marotta e Baccin
La Top 11 di Ausilio
VIDEO / Inter, Ausilio e Baccin al Gran Galà del Calcio: le immagini dell'arrivo
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