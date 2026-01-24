FC Inter 1908
Inter Women, domani la sfida contro il Como: luogo, orario e dove vederla

Ultima giornata del girone d'andata per le nerazzurre di Piovani, attualmente seconde in classifica dietro alla Roma
Fabio Alampi Redattore 

L’Inter Women è pronta a tornare in campo per l’11ª giornata di Serie A Femminile: domenica 25 gennaio, alle ore 15 allo Stadio “Mino Favini" di Meda, le nerazzurre saranno ospiti del Como Women. Dopo un avvio d’anno entusiasmante, la squadra di Piovani punta a proseguire la striscia positiva nell'ultimo match del girone d'andata.

In occasione della gara contro le comasche, l'Inter scenderà in campo con il quarto kit.

Il match tra Como Women e Inter, valido per l'11ª giornata di campionato, verrà trasmesso domenica 25 gennaio alle 15:00 in diretta su DAZN, Rai Sport e sulla piattaforma online Rai Play.

