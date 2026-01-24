L’Inter Women è pronta a tornare in campo per l’11ª giornata di Serie A Femminile: domenica 25 gennaio, alle ore 15 allo Stadio “Mino Favini" di Meda, le nerazzurre saranno ospiti del Como Women. Dopo un avvio d’anno entusiasmante, la squadra di Piovani punta a proseguire la striscia positiva nell'ultimo match del girone d'andata.
Ultima giornata del girone d'andata per le nerazzurre di Piovani, attualmente seconde in classifica dietro alla Roma
In occasione della gara contro le comasche, l'Inter scenderà in campo con il quarto kit.
Il match tra Como Women e Inter, valido per l'11ª giornata di campionato, verrà trasmesso domenica 25 gennaio alle 15:00 in diretta su DAZN, Rai Sport e sulla piattaforma online Rai Play.
