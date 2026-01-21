Inter Women, Detruyer: “Molto felice per gol e vittoria: ora dobbiamo…”

Queste le parole di Marie Detruyer a Inter TV: “Penso che sia stato un match con tanti duelli duri, abbiamo segnato due gol e finito la partita molto bene, dobbiamo continuare così.

Sono molto felice, soprattutto per la vittoria e perché sto giocando molto. Ho segnato un gol, sono contenta per la squadra.