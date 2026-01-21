FC Inter 1908
Inter Women, Detruyer: “Molto felice per gol e vittoria: ora dobbiamo…”

Un altro passo avanti nel percorso di Coppa Italia dell'Inter Women: ecco le parole di Marie Detruyer a Inter TV
Alessandro Cosattini Redattore 

Un altro passo avanti nel percorso di Coppa Italia dell'Inter Women: dopo aver superato il Como 1907, le nerazzurre si aggiudicano il primo atto dei quarti di finale contro la Ternana grazie alle reti di Detruyer e Glionna.

Queste le parole di Marie Detruyer a Inter TV: “Penso che sia stato un match con tanti duelli duri, abbiamo segnato due gol e finito la partita molto bene, dobbiamo continuare così.

Sono molto felice, soprattutto per la vittoria e perché sto giocando molto. Ho segnato un gol, sono contenta per la squadra.

La prossima gara col Como? Una gara dura, come tutte quelle in questo campionato. Dobbiamo continuare così e spingere ogni giorno”.

