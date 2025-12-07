Henrietta Csiszar, centrocampista di Inter Women, ha commentato ai canali ufficiali del club nerazzurro la vittoria di oggi per 5-0 contro il Genoa. Qui le sue considerazioni raccolte da Fcinter1908.it: "Sono felice per la prestazione, prima ancora che per i risultati. Mi prendo la performance, ciò che ci ha permesso di fare la differenza. Il gol? Sono molto felice, si vede dal volto. Molto emozionante per me giocare 100 gare con la stessa squadra, è qualcosa di speciale. E' stato bello segnare e fare un assist, ma la cosa più importante è la vittoria.