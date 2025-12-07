Henrietta Csiszar, centrocampista di Inter Women, ha commentato ai canali ufficiali del club nerazzurro la vittoria di oggi per 5-0 contro il Genoa. Qui le sue considerazioni raccolte da Fcinter1908.it: "Sono felice per la prestazione, prima ancora che per i risultati. Mi prendo la performance, ciò che ci ha permesso di fare la differenza. Il gol? Sono molto felice, si vede dal volto. Molto emozionante per me giocare 100 gare con la stessa squadra, è qualcosa di speciale. E' stato bello segnare e fare un assist, ma la cosa più importante è la vittoria.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 inter femminile news inter femminile Inter Women, Csiszar: “100 gare qui qualcosa di speciale. Il derby col Milan…”
inter femminile
Inter Women, Csiszar: “100 gare qui qualcosa di speciale. Il derby col Milan…”
La calciatrice ungherese ha commentato la vittoria per 5-0 contro il Genoa in questo turno di campionato
Momento difficile passato? Sì, la vittoria contro la Lazio ci ha permesso di preparare al meglio anche la partita di oggi. Siamo contenti per i 5 gol di oggi e per il clean sheet. Arriviamo al derby nella maniera migliore, sappiamo che il Milan è una buona squadra e daremo del nostro meglio. Pensiamo prima a questa partita, poi ci concentreremo sulla Coppa Italia".
© RIPRODUZIONE RISERVATA