Masa Tomasevic, giovane montenegrina di Inter Women, ha parlato della bella vittoria delle ragazze di Piovani contro il Genoa questo pomeriggio. Qui le sue considerazioni nel post partita:
Inter Women, Tomasevic: “Momento difficile alle spalle. Giocare qui per me…”
La giovane centrocampista ha parlato ai canali ufficiali del club dopo la partita di questo pomeriggio
"Per noi sono molto importanti questi punti, ci permettono di lasciarci definitivamente alle spalle un momento difficile. Dobbiamo continuare così. Il gol? Sono contenta, prima di tutto di giocare in un club come l'Inter. E' solo l'inizio per me, tutto qui. Il Milan? Mi aspetto una gara difficile, anche loro hanno vinto l'ultima partita. Sono una buona squadra".
