fcinter1908 inter femminile news inter femminile Inter Women, Tomasevic: “Momento difficile alle spalle. Giocare qui per me…”

inter femminile

Inter Women, Tomasevic: “Momento difficile alle spalle. Giocare qui per me…”

La giovane centrocampista ha parlato ai canali ufficiali del club dopo la partita di questo pomeriggio
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

Masa Tomasevic, giovane montenegrina di Inter Women, ha parlato della bella vittoria delle ragazze di Piovani contro il Genoa questo pomeriggio. Qui le sue considerazioni nel post partita:

Inter Women, Tomasevic: “Momento difficile alle spalle. Giocare qui per me…”- immagine 1
Getty Images

"Per noi sono molto importanti questi punti, ci permettono di lasciarci definitivamente alle spalle un momento difficile. Dobbiamo continuare così. Il gol? Sono contenta, prima di tutto di giocare in un club come l'Inter. E' solo l'inizio per me, tutto qui. Il Milan? Mi aspetto una gara difficile, anche loro hanno vinto l'ultima partita. Sono una buona squadra".

Leggi anche
Inter Women, Csiszar: “100 gare qui qualcosa di speciale. Il derby col Milan…”
Inter Women, vittoria rotonda: 5-0 casalingo al Genoa

© RIPRODUZIONE RISERVATA