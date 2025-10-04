Marie Detruyer, centrocampista belga classe 2004 dell'Inter femminile, si racconta nel corso di un'intervista pubblicata all'interno del Matchday Programme: "Le sfide più grandi che ho affrontato nella mia carriera penso siano state gli Europei che abbiamo giocato quest'estate e anche arrivare qui all'Inter: è stata la mia prima esperienza all'estero in un grande Club e come è giusto che sia ha richiesto un po' di adattamento. È stato sicuramente un grande salto per la mia carriera".
Inter Women, Detruyer: “Grande salto per la mia carriera. Questa squadra…”
La centrocampista belga, classe 2004, si racconta nel corso di un'intervista pubblicata all'interno del Matchday Programme
"Questa squadra per me si può riassumere con tre parole: famiglia, qualità e divertimento perché ci sono molte compagne che sanno creare un clima positivo. Se potessi rubare una qualità a qualcuno? Prenderei la velocità di Serturini o di Tessa (Wullaert), sono entrambe molto veloci".
"Sono una calciatrice creativa, mi piace seguire sempre il gioco, attaccare e aiutare la squadra anche servendo qualche assist per le mie compagne".
