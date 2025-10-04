Marie Detruyer, centrocampista belga classe 2004 dell'Inter femminile, si racconta nel corso di un'intervista pubblicata all'interno del Matchday Programme: "Le sfide più grandi che ho affrontato nella mia carriera penso siano state gli Europei che abbiamo giocato quest'estate e anche arrivare qui all'Inter: è stata la mia prima esperienza all'estero in un grande Club e come è giusto che sia ha richiesto un po' di adattamento. È stato sicuramente un grande salto per la mia carriera".