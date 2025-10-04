Torna in campo l'Inter Women, torna finalmente la Serie A femminile. Il campionato 2025/26 inizia nel weekend del 4-5 ottobre: le nerazzurre esordiranno nel torneo contro la Ternana neopromossa. Le ragazze di Gianpiero Piovani debutteranno nella nuova Serie A sabato 4 ottobre alle ore 12:30 all'Arena Civica Gianni Brera.
Inter Women, esordio in campionato contro la Ternana: le convocate di Piovani
Le nerazzurre di Piovani pronte per l'esordio in campionato, in programma sabato 4 ottobre alle 12:30 all'Arena Civica
Il match sarà live e on demand sulla piattaforma DAZN. Sarà possibile seguire la gara tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.
Queste le convocate di Gianpiero Piovani per il match:
1. CECILÍA RÁN RÚNARSDÓTTIR
3. KATIE BOWEN
4. CAROLINE PLEIDRUP
5. IVANA ANDRÉS
6. IRENE SANTI
7. HALEY BUGEJA
9. ELISA POLLI
11. Nikée Van Dijk
12. ALESSIA PIAZZA
13. BEATRICE MERLO
14. CHIARA ROBUSTELLINI
16. MAŠA TOMAŠEVIĆ
18. BENEDETTA GLIONNA
20. MARIE DETRUYER
21. MARTINA TOMASELLI
22. OLIVIA SCHOUGH
24. MARIJA ANA MILINKOVIĆ
27. HENRIETTA CSISZÁR
31. TESSA WULLAERT
32. ELENA BELLI
33. ELISA BARTOLI
44. LIDIA CONSOLINI
