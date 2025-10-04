FC Inter 1908
Inter Women, esordio in campionato contro la Ternana: le convocate di Piovani

Inter Women, esordio in campionato contro la Ternana: le convocate di Piovani - immagine 1
Le nerazzurre di Piovani pronte per l'esordio in campionato, in programma sabato 4 ottobre alle 12:30 all'Arena Civica
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Torna in campo l'Inter Women, torna finalmente la Serie A femminile. Il campionato 2025/26 inizia nel weekend del 4-5 ottobre: le nerazzurre esordiranno nel torneo contro la Ternana neopromossa. Le ragazze di Gianpiero Piovani debutteranno nella nuova Serie A sabato 4 ottobre alle ore 12:30 all'Arena Civica Gianni Brera.

Il match sarà live e on demand sulla piattaforma DAZN. Sarà possibile seguire la gara tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.

Inter Women, esordio in campionato contro la Ternana: le convocate di Piovani- immagine 2
Getty Images

Queste le convocate di Gianpiero Piovani per il match:

1. CECILÍA RÁN RÚNARSDÓTTIR

3. KATIE BOWEN

4. CAROLINE PLEIDRUP

5. IVANA ANDRÉS

6. IRENE SANTI

7. HALEY BUGEJA

9. ELISA POLLI

11. Nikée Van Dijk

12. ALESSIA PIAZZA

13. BEATRICE MERLO

14. CHIARA ROBUSTELLINI

16. MAŠA TOMAŠEVIĆ

18. BENEDETTA GLIONNA

20. MARIE DETRUYER

21. MARTINA TOMASELLI

22. OLIVIA SCHOUGH

24. MARIJA ANA MILINKOVIĆ

27. HENRIETTA CSISZÁR

31. TESSA WULLAERT

32. ELENA BELLI

33. ELISA BARTOLI

44. LIDIA CONSOLINI

