INTER-KFF VLLAZNIA 7-0 | TABELLINO—
Reti: 15' aut. Bajraktari (V), 24', 41' Wullaert (I), 32' Detruyer (I), 58' Bugeja (I), 74', 86' Polli (I).
inter femminile
INTER (3-4-3): 1 Runarsdottir; 33 Bartoli, 5 Andres (3 Bowen 53'), 4 Pleidrup; 27 Csiszar (16 Tomasevic 46'), 6 Santi, 20 Detruyer, 14 Robustellini; 31 Wullaert (7 Bugeja 46'), 11 Van Dijk (44 Consolini 74'), 18 Glionna (9 Polli 63'). A disposizione: 12 Piazza, 32 Belli, 13 Merlo, 21 Tomaselli, 22 Schough, 24 Milinkovic. Coach: Gianpiero Piovani
KFF VLLAZNIA (4-2-3-1): 12 Recalde; 26 Rojas, 5 Bajraktari, 4 Vuksani, 2 Myvett (3 Leba 79'); 7 Deda, 6 Strkalj (15 Madril 46'); 13 Renteria (29 Cid 63'), 20 Montenegro (8 Berisha 79'), 11 Doci; 19 Groves (9 Borci 46'). A disposizione: 1 Wilson, 17 Ndoci, 30 Mesa. Coach: Nikolin Leka
Arbitro: Lotta Vuorio
Assistenti: Hyvönen-Tiensuu
Quarto ufficiale: Kulmala
90'+1' Fischio finale: Inter-KFF Vllaznia 7-0. Partita senza storia e dominata dalle nerazzurre.
90' Un minuto di recupero.
86' GOOOOOOOOOOLLL INTER! Cross dalla destra perfetto di Bartoli per Polli che prima di testa colpisce la traversa e poi ribadisce in porta da pochi centimetri.
85' Pleidrup su punizione calcia nel cuore dell'area dove Santi di testa ci prova e colpisce la traversa.
74' GOOOOOOOOOOLLLLLL INTER! Sesto gol delle nerazzurre che porta la firma di Polli, brava con un tap-in al volo a trovare la gioia personale. Ottimo anche l'assist dalla sinistra di Robustellini.
70' Nerazzurre in totale gestione del match, stanno dosando le energie in questi ultimi venti minuti.
58' GOOOOOOLLLLLLLL INTER!!!! Pokerissimo per le nerazzurre: Bartoli serve sul fondo Detruyer, la quale serve al centro Bugeja che da pochi passi non sbaglia.
46' È iniziata la ripresa.
PRIMO TEMPO
45' Fine primo tempo. Inter-KFF Vllaznia 4-0.
41' GOOOOOOOOOOOOOLLLL INTER!! Poker nerazzurro: Wullaert sfrutta la deviazione di testa di un'avversaria e da sola davanti al portiere ospite lo salta e deposita in rete.
32' GOOOOOOOOOOOOOLLL INTER!! Questa volta Detruyer non sbaglia e da pochi passi appoggia in rete, dopo l'ottimo assist dalla destra di Wullaert.
31' Detruyer con i tempi giusti si inserisce in area e di sinistro ci prova incrociando, ma il tiro è debole.
28' Bolide di Robustellini all'incrocio dei pali e gran parata di Recalde che devia in angolo.
23' GOOOOOOOOLLLLLL INTER!! E sono due: gran palla dentro di Van Dijk che premia il movimento di Wullaert, abile da pochi passi a mettere a segno la rete del 2-0.
20' Ci provano le ospiti con il tiro dalla distanza di Deda che finisce fuori.
15' GOOOOOOOOLLLLL INTER!! Calcio d'angolo di Pleidrup a centro area, dove Bajraktari con un intervento goffo deposita la palla nella sua porta.
5' Bartoli di testa ruba il tempo a tutti e segna, l'arbitro però fischia il fuorigioco.
1' Fischio d'inizio: forza ragazze, FORZA INTER!!!!
