Le parole dell'allenatore dell'Inter Femminile dopo la gara di Women’s Europa Cup vinta 7-0 contro il Vllaznia

Eva A. Provenzano Caporedattore 8 ottobre 2025 (modifica il 8 ottobre 2025 | 21:57)

Nella gara di Women’s Europa Cup l'Inter ha battuto il Vllaznia 7-0. Alla fine della partita ha parlato mister Gianpiero Piovani. Queste le sue parole: «L'atteggiamento delle mie ragazze è stato importante, subito aggressivo, subito con palla alta. È vero che nel giro palla eravamo, almeno nei primi 10 minuti e prima di sbloccare la partita, che eravamo macchinose e lente, però si vedeva che avevamo assunto un atteggiamento predisposto all'attacco e questo mi è piaciuto molto. Il resto lo avete visto, abbiamo fatto buone cose e ci sono state azioni e situazioni di gioco che proviamo sempre in allenamento. Questo è molto positivo. Siamo arrivati ad un certo punto e da lì possiamo andare oltre, le ragazze hanno margini incredibili di miglioramento. Se siamo arrivati fin qui vuol dire che c'è qualcosa in più da fare e lo faremo».

-Da inizio stagione sono state fatte 10 partite e sono stati segnati tanti gol e l'Inter sembra leggera di testa: è così?

Diciamo che noi in allenamento proponiamo delle esercitazioni e in partita cercano di fare quello che proponiamo e la leggerezza è dovuto a questo. Sono consapevoli di fare determinate cose e credono in quello che proponiamo: è bello da vedere ed è importante per il proseguo del campionato.

-Tutte formazioni diverse incontrate finora...

A differenza dello scorso anno stiamo recuperando delle giocatrici e stiamo alternando le ragazze in maniera logica cercando di ruotarle in maniera logica a seconda delle partite. Sabato ci sarà la Fiorentina, mercoledì c'è il ritorno e dovremo vincere anche lì, poi ci sarà il Parma e cercheremo di gestire il minutaggio delle ragazze e vediamo chi ha bisogno di riposare. La società mi ha messo a disposizione, e ringrazio, tutte ragazze titolari, poi ci sono momenti, alti e bassi e cerchiamo di gestire questo. In una partita ci sono tante partite e avere giocatrici duttili è importante. Tante giocatrici che possono fare più ruoli ed è un vantaggio, possiamo pescare nel gruppo in momenti di stanca.

-Il risultato di stasera in vista della gara con la Fiorentina...

Intanto questa vittoria dà morale come la vittoria contro la Ternana sabato, questa ce ne dà ulteriormente. Da allenatore devo fare il pompiere perché bisogna continuare ad ardere ma sotto certi punti di vista frenare le voglie di fare di più e quindi io sono il primo a dire che bisogna fare qualcosa di più ma va fatto con umiltà e i sacrifici in settimana. Un plauso va ai preparatori atletici che lavorano tra palestra e campo per la parte atletica e non avevo mai lavorato in questo periodo con tante giocatrici che possono dare tanto.