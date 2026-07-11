Camilla Forcinella, nuovo portiere dell'Inter femminile, si è presentata ai microfoni di Inter TV: "È un piacere essere qui. Per me è un momento unico, non so come descriverlo: sono felicissima di essere qui. Cosa mi ha convinta a scegliere l'Inter? Negli anni l'Inter è cresciuta tanto, da avversaria mi ha sempre entusiasmato giocarci contro: per me era un sogno arrivare qua. Sono interista e lo sono da quando sono piccola. Mi sono sempre ispirata a Zanetti, sono una sua grande tifosa".