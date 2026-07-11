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Inter Women, Forcinella: “Interista fin da quando sono piccola, un sogno essere qui”
Camilla Forcinella, nuovo portiere dell'Inter femminile, si è presentata ai microfoni di Inter TV: "È un piacere essere qui. Per me è un momento unico, non so come descriverlo: sono felicissima di essere qui. Cosa mi ha convinta a scegliere l'Inter? Negli anni l'Inter è cresciuta tanto, da avversaria mi ha sempre entusiasmato giocarci contro: per me era un sogno arrivare qua. Sono interista e lo sono da quando sono piccola. Mi sono sempre ispirata a Zanetti, sono una sua grande tifosa".
"Sono un portiere molto istintiva e sono sicura di avere grandi margini di miglioramento. Obiettivi? A livello personale non mi pongo mai obiettivi, ma cerco sempre di migliorare con il tempo. A livello collettivo, non vedo l'ora di iniziare e di conoscere la squadra: possiamo fare grandi cose avendo tante competizioni davanti a noi. Ai tifosi dico che non vedo l'ora di vederli al campo, sono felicissima di essere qui e li aspetto allo stadio".
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