La nuova attaccante della formazione femminile nerazzurra si presenta a Inter TV: "Non vedo l'ora di iniziare"

Fabio Alampi Redattore 11 luglio 2026 (modifica il 11 luglio 2026 | 20:16)

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Antionette "Toni" Payne, nuova attaccante dell'Inter femminile, si è presentata ai microfoni di Inter TV: "Sono davvero felice di essere qui ed entusiasta di aver firmato per l'Inter. È un club con una storia incredibile alle spalle e sono davvero felice di poter entrare a farne parte".

Che cosa rappresentano per te l'Inter e questa opportunità?

"Significano tantissimo per me. Mi trovo in una fase diversa della mia carriera e sono davvero entusiasta di unirmi ad un campionato così competitivo e in una squadra ambiziosa, che punta a raggiungere grandi traguardi. Sono davvero felice di essere qui: per me significa moltissimo".

Cosa pensi della Serie A e quanto sei entusiasta di giocare in un nuovo campionato?

"Come ho detto, è un campionato molto competitivo. Credo di avere alcune qualità che potrò mettere in mostra qui e sono davvero impaziente di farlo nelle prossime stagioni".

Come ti descriveresti come giocatrice?

"Direi che una delle mie caratteristiche principali è la velocità. Mi piace saltare l'avversaria in dribbling e mettere cross in area. Spero che queste qualità possano essere d'aiuto all'Inter in questa stagione e non vedo l'ora di iniziare".