Inter Women, Piovani: “Tutti uniti nelle difficoltà, serve la partita perfetta”

“Ci auguriamo che sia una bella partita, anche se dobbiamo sottolineare che abbiamo parecchie defezioni: sette-otto giocatrici fuori, molte delle quali stavano giocando con continuità. Partiamo con un handicap importante, ma bisogna sempre perseverare e crederci. Nei momenti di difficoltà si vede la vera squadra: dobbiamo rimanere unite per superare questo periodo che, lo sappiamo tutti, è complicato. Ognuna di noi dovrà dare qualcosa in più. L’approccio è alla base di tutto. Dobbiamo partire subito forti, cercare di indirizzare la partita nel migliore dei modi e provare a fare gol. Non sarà semplice: affrontiamo una squadra molto forte, anche se all’andata le abbiamo messe in grossa difficoltà creando molte occasioni. Dovremo fare una partita perfetta, senza sbagliare niente. Le tante assenze pesano soprattutto perché limitano le rotazioni: chi parte dall’inizio farà la sua parte, ma i cambi potrebbero mancarci. Siamo davvero ridotte all’osso. Dobbiamo cercare di fare una grande prestazione e, soprattutto, ottenere un grande risultato per ripartire. Le prestazioni, comunque, ci sono sempre state: forse un paio di secondi tempi li possiamo recriminare, ma le occasioni da gol le abbiamo sempre create. E questo è confortante. Perché dopo la sosta per le nazionali recupereremo 4-5 giocatrici fondamentali, che possono darci una spinta in più e farci fare quel salto di qualità che ci serve. Ne sono convinto. Ho vissuto momenti peggiori e ne siamo sempre usciti vincitori: questo mi dà fiducia. Anche se ora abbiamo un po’ le polveri bagnate - potremmo avere una decina di gol in più - le occasioni continuano ad arrivare. Prima o poi la palla tornerà a entrare.”