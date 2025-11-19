Riprende il cammino europeo dell'Inter Women: le nerazzurre affrontano le svedesi del BK Häcken FF nel ritorno degli ottavi di finale della UEFA Women's Europa Cup. La squadra di Piovani deve rimontare dopo la sconfitta per 1-0 della scorsa settimana. L'Inter proverà a fare l'impresa nella gara in programma alle 18:30 al KONAMI Football Centre di Milano.
Women’s Europa Cup, le formazioni ufficiali di Inter-Hacken
Il match verrà trasmesso in diretta dai canali nerazzurri: i tifosi potranno seguire la partita in diretta su Inter TV, Inter.it, sull'app ufficiale nerazzurra, sul canale YouTube del Club e sul profilo TikTok Inter Women.
Queste le formazioni ufficiali delle due squadre:
INTER (4-3-3): 1 Rúnarsdottir; 13 Merlo, 5 Andrés, 24 Milinković, 3 Bowen; 10 Magull, 6 Santi, 27 Csiszár; 18 Glionna, 31 Wullaert, 8 Vilhjálmsdóttir. A disposizione: 12 Piazza, 32 Belli, 4 Pleidrup, 11 Van Dijk, 16 Tomašević, 33 Bartoli, 44 Consolini. Coach: Gianpiero Piovani
BK HÄCKEN FF(4-2-3-1): 13 Falk; 25 Bergström, 12 Sandbech, 3 Luik, 20 Wijk; 5 Wickenheiser, 7 Sanvig; 24 Tindell, 10 Anvegård, 11 Jusu Bah; 9 Schröder. A disposizione: 1 Birkisdóttir, 29 Karlsson, 4 Östlund, 6 Byrnak, 14 Nildén, 15 Selerud, 17 Chinzimu, 18 Löwing, 19 Akgün, 22 Nyström, 26 Staaf, 30 Sampaio Coach: Mak Lind
Arbitro: Désirée BlancoSUI Assistenti: Linda SchmidSUI; Amina Gutschi AUT Quarto ufficiale: Nadine Reichmuth SUI
