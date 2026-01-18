Una giornata perfetta all’Arena Civica Gianni Brera, una vittoria che pesa e che esalta il carattere dell’Inter Women. Nella 10ª giornata di Serie A Femminile, le nerazzurre superano 2-1 la Juventus al termine di una sfida intensa e combattuta, ribaltando lo svantaggio iniziale e difendendo con determinazione il prezioso vantaggio fino al fischio finale. Con questa vittoria la squadra di Piovani sorpassa le bianconere e va al secondo posto con 18 punti, a pari merito con la Fiorentina.
Giornata perfetta per l’Inter Women: battuta la Juventus in rimonta
L’avvio di gara è subito acceso e al 4’ è la Juventus a trovare il vantaggio: Salvai svetta di testa su calcio d’angolo e sblocca il match. La risposta dell’Inter è immediata e passa dai piedi di Wullaert, che al 9’ impegna De Jong con un destro potente dalla sinistra. Al 13’ arriva il meritato pareggio: splendida verticalizzazione di Wullaert per Vilhjalmsdottir, che entra in area e davanti al portiere bianconero è glaciale nel firmare l’1-1. Le nerazzurre crescono con il passare dei minuti e al 23’ devono ringraziare una straordinaria Rúnarsdottir, decisiva nel neutralizzare il colpo di testa ravvicinato di Girelli. Il sorpasso prende forma al 35’: calcio d’angolo perfetto e Milinkovic svetta più in alto di tutte, colpendo di testa e facendo esplodere l’Arena Civica per il 2-1 dell'Inter. Nel finale di tempo Krumbiegel ci prova con un destro potente, ma Bowen si immola e devia in corner. Dopo due minuti di recupero, si va al riposo con le nerazzurre avanti.
La ripresa si apre con grande equilibrio. L'Inter prova ad aumentare la pressione e al 55’ Bugeja trova lo spazio per il tiro in area, ma la conclusione termina a lato. Al 65’ le nerazzurre corrono un grande rischio: Vangsgaard, da pochi passi, gira di prima intenzione sfiorando il pareggio. L’Inter tiene botta e prova a pungere sulle palle inattive, come al 72’ quando il colpo di testa di Andres su corner termina alto. Negli ultimi minuti la gara entra in una fase di stallo, con poche occasioni da entrambe le parti. In pieno recupero Krumbiegel conclude con precisione in area, ma Rúnarsdottir è ancora attenta e blocca senza problemi. Dopo cinque minuti di recupero arriva il triplice fischio: l’Inter Women conquista una vittoria prestigiosa davanti al proprio pubblico.
INTER-JUVENTUS 2-1 | TABELLINO—
Reti: 4' Salvai (J), 13' Vilhjalmsdottir (I), 35' Milinkovic (I). INTER (3-5-2): 1 Rúnarsdottir; 3 Bowen, 24 Milinkovic, 5 Andrés; 13 Merlo, 10 Magull, 27 Csiszar (21 Tomaselil 70'), 8 Vilhjalmsdottir (20 Detruyer 63'), 22 Schough; 7 Bugeja (9 Polli 70'), 31 Wullaert (18 Glionna 84'). A disposizione: 32 Belli, 35 Robbioni, 4 Pleidrup, 6 Santi, 11 Van Dijk, 14 Robustellini, 16 Tomasevic, 33 Bartoli. Coach: Gianpiero Piovani
JUVENTUS (4-3-3): 1 De Jong; 27 Krumbiegel, 23 Salvai, 5 Harviken, 3 Carbonell; 29 Pinto (17 Godo 57'), 13 Walti, 6 Schatzer (36 Cambiaghi 65'); 9 Beccari, 10 Girelli, 14 Vangsgaard (11 Bonansea 65'). A disposizione: 31 Capelletti, 40 Mallardi, 4 Kullberg, 8 Rosucci, 19 Thomas, 25 Calligaris, 28 Moretti, 33 Brighton, 71 Lenzini. Coach: Massimiliano Canzi
Ammonite: Andres (I), Walti (J).
Arbitro: Cappai Assistenti: Pilleri-Rizzello Quarto Ufficiale: Giannì
