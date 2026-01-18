Giornata perfetta per l’Inter Women: battuta la Juventus in rimonta

Una giornata perfetta all’Arena Civica Gianni Brera , una vittoria che pesa e che esalta il carattere dell’Inter Women. Nella 10ª giornata di Serie A Femminile, le nerazzurre superano 2-1 la Juventus al termine di una sfida intensa e combattuta, ribaltando lo svantaggio iniziale e difendendo con determinazione il prezioso vantaggio fino al fischio finale. Con questa vittoria la squadra di Piovani sorpassa le bianconere e va al secondo posto con 18 punti, a pari merito con la Fiorentina.

L’avvio di gara è subito acceso e al 4’ è la Juventus a trovare il vantaggio: Salvai svetta di testa su calcio d’angolo e sblocca il match. La risposta dell’Inter è immediata e passa dai piedi di Wullaert, che al 9’ impegna De Jong con un destro potente dalla sinistra. Al 13’ arriva il meritato pareggio: splendida verticalizzazione di Wullaert per Vilhjalmsdottir, che entra in area e davanti al portiere bianconero è glaciale nel firmare l’1-1. Le nerazzurre crescono con il passare dei minuti e al 23’ devono ringraziare una straordinaria Rúnarsdottir, decisiva nel neutralizzare il colpo di testa ravvicinato di Girelli. Il sorpasso prende forma al 35’: calcio d’angolo perfetto e Milinkovic svetta più in alto di tutte, colpendo di testa e facendo esplodere l’Arena Civica per il 2-1 dell'Inter. Nel finale di tempo Krumbiegel ci prova con un destro potente, ma Bowen si immola e devia in corner. Dopo due minuti di recupero, si va al riposo con le nerazzurre avanti.