L'Häcken si aggiudica il primo round degli ottavi di finale della UEFA Women’s Europa Cup. Alla Hisingen Arena di Göteborg, le nerazzurre creano gioco e occasioni ma non riescono a recuperare lo svantaggio arrivato a soli quattro minuti dal fischio d'inizio per lo sfortunato autogol di Rúnarsdottir sul cross Tindell.
Women’s Europa Cup, l’Inter perde 1-0 sul campo dell’Hacken: tra 7 giorni il ritorno
Nel primo tempo le occasioni più nitide passano dai piedi di Wullaert, nella ripresa gli ingressi di Van Dijk e Glionna rendono più pericolose le manovre nerazzurre ma il match si chiude sull'1-0 in favore delle padrone di casa. Tra una settimana la chance per ribaltare il risultato nel ritorno degli ottavi di finale che si giocherà mercoledì 19 novembre alle 18:30 al KONAMI Football Centre.
BK HÄCKEN FF-INTER 1-0 | IL TABELLINO—
GOL: 4' aut. Rúnarsdottir (I)
BK HÄCKEN FF(4-3-3): 13 Falk; 25 Bergström, 3 Luik, 12 Sandbech, 20 Wijk; 7 Sanvig (83' 30 Sampaio), 10 Anvegård (92' 4 Östlund), 5 Wickenheiser; 24 Tindell, 9 Schröder (92' 22 Nyström), 11 Jusu Bah (83' 14 Nildén). A disposizione: 1 Birkisdóttir, 29 Karlsson, 6 Byrnak, 15 Selerud, 17 Chinzimu, 18 Löwing, 19 Akgün, 26 Staaf Coach: Mak Lind
INTER (4-3-2-1): 1 Rúnarsdottir; 13 Merlo, 3 Bowen, 5 Andrés, 14 Robustellini (86' 4 Pleidrup); 21 Tomaselli (86' 6 Santi), 27 Csiszar, 20 Detruyer (78' 11 Van Dijk); 8 Vilhjalmsdottir (67' 18 Glionna), 31 Wullaert; 10 Magull. A disposizione: 12 Piazza, 32 Belli, 16 Tomašević, 24 Milinković, 28 Verrini, 29 Giudici, 30 Romanelli, 44 Consolini. Coach: Gianpiero Piovani
Ammonite: Andrés (I), Wijk (H), Anvegård (H), Bowen (I)
Recupero: 2'; 3'
Arbitro: Kirsty Dowle ENG Assistenti: Emily Carney ENG; Sophie Dennington ENG Quarto ufficiale: Emily Heaslip ENG
