Inter Women, finisce 2-2 contro il Napoli: nerazzurre sempre seconde

Pareggio stretto e con qualche rimpianto per l'Inter Women all'Arena Civica Gianni Brera di Milano nella 17ª giornata di campionato

Pareggio stretto e con qualche rimpianto per l'Inter Women all'Arena Civica Gianni Brera di Milano nella 17ª giornata di campionato. Le nerazzurre, dopo un primo tempo chiuso a reti inviolate, aprono la ripresa con carattere e aggressività e dopo aver sbloccato il match al 54' con Bugeja, raddoppiano al 65' con il sinistro preciso di Wullaert.