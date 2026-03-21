Pareggio stretto e con qualche rimpianto per l'Inter Women all'Arena Civica Gianni Brera di Milano nella 17ª giornata di campionato. Le nerazzurre, dopo un primo tempo chiuso a reti inviolate, aprono la ripresa con carattere e aggressività e dopo aver sbloccato il match al 54' con Bugeja, raddoppiano al 65' con il sinistro preciso di Wullaert.
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Inter Women, finisce 2-2 contro il Napoli: nerazzurre sempre seconde
Sul finale di gara il Napoli trova però la giusta chiave per fare male alla formazione di Piovani e dopo aver accorciato con Fløe, sfrutta un contropiede della stessa attaccante danese e pareggia con Barker all'86'. L'Inter si porta a casa un punto e sale a quota 34 in classifica.
INTER-NAPOLI WOMEN 2-2 |
IL TABELLINO GOL: 54' Bugeja (I), 65' Wullaert (I), 78' Fløe (N), 87' Barker (N)
INTER (3-5-2): 1 Rúnarsdottir; 3 Bowen, 24 Milinkovic, 5 Andrés; 18 Glionna, 10 Magull (79' Paz), 27 Csiszar, 20 Detruyer (66' 16 Tomasevic), 22 Schough (46' 21 Tomaselli); 31 Wullaert, 7 Bugeja (79' 6 Santi). A disposizione: 23 Ivarsdottir, 35 Robbioni, 4 Pleidrup, 14 Robustellini, 33 Bartoli, 44 Consolini. Coach: Gianpiero Piovani
NAPOLI WOMEN (4-4-2): 1 Beretta; 44 Pettenuzzo, 16 Jusjong, 32 Vergani, 67 Giordano; 17 Carcassi (77' 7 Barker), 23 Bellucci, 19 Sciabica, 8 Kozak (77' 27 Kainulainen); 10 Banusic, 11 Fløe A disposizione: 21 Thisgaard, 30 Hornschuch, 5 Veletanlic, 12 Kjolholdt, 14 Faurskov, 20 Troan, 24 A. D'Angelo, 26 O. D'Angelo, 77 Musumeci Coach: David Sassarini
Recupero: -; 4'
Ammonite: Pettenuzzo (N)
Arbitro: Acquafredda Assistenti: Recupero - Galluzzo Quarto Ufficiale: Cafaro
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