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Inter Women, finisce 2-2 contro il Napoli: nerazzurre sempre seconde

Inter Women, finisce 2-2 contro il Napoli: nerazzurre sempre seconde - immagine 1
Pareggio stretto e con qualche rimpianto per l'Inter Women all'Arena Civica Gianni Brera di Milano nella 17ª giornata di campionato
Matteo Pifferi Redattore 

Pareggio stretto e con qualche rimpianto per l'Inter Women all'Arena Civica Gianni Brera di Milano nella 17ª giornata di campionato. Le nerazzurre, dopo un primo tempo chiuso a reti inviolate, aprono la ripresa con carattere e aggressività e dopo aver sbloccato il match al 54' con Bugeja, raddoppiano al 65' con il sinistro preciso di Wullaert.

Sul finale di gara il Napoli trova però la giusta chiave per fare male alla formazione di Piovani e dopo aver accorciato con Fløe, sfrutta un contropiede della stessa attaccante danese e pareggia con Barker all'86'. L'Inter si porta a casa un punto e sale a quota 34 in classifica.

INTER-NAPOLI WOMEN 2-2 |

IL TABELLINO GOL: 54' Bugeja (I), 65' Wullaert (I), 78' Fløe (N), 87' Barker (N)

INTER (3-5-2): 1 Rúnarsdottir; 3 Bowen, 24 Milinkovic, 5 Andrés; 18 Glionna, 10 Magull (79' Paz), 27 Csiszar, 20 Detruyer (66' 16 Tomasevic), 22 Schough (46' 21 Tomaselli); 31 Wullaert, 7 Bugeja (79' 6 Santi). A disposizione: 23 Ivarsdottir, 35 Robbioni, 4 Pleidrup, 14 Robustellini, 33 Bartoli, 44 Consolini. Coach: Gianpiero Piovani

NAPOLI WOMEN (4-4-2): 1 Beretta; 44 Pettenuzzo, 16 Jusjong, 32 Vergani, 67 Giordano; 17 Carcassi (77' 7 Barker), 23 Bellucci, 19 Sciabica, 8 Kozak (77' 27 Kainulainen); 10 Banusic, 11 Fløe A disposizione: 21 Thisgaard, 30 Hornschuch, 5 Veletanlic, 12 Kjolholdt, 14 Faurskov, 20 Troan, 24 A. D'Angelo, 26 O. D'Angelo, 77 Musumeci Coach: David Sassarini

Recupero: -; 4'

Ammonite: Pettenuzzo (N)

Arbitro: Acquafredda Assistenti: Recupero - Galluzzo Quarto Ufficiale: Cafaro

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