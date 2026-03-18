Una giornata speciale per l'Inter Women, iniziata con una netta vittoria in casa del Sassuolo e proseguita con riconoscimenti prestigiosi. Cecilía Rán Rúnarsdóttir, Marija Milinković e Ivana Andrés sono state inserite nella Top 11 della Serie A femminile 2024/25 dell'Associazione Italiana Calciatori. Le tre giocatrici sono state premiate nel corso dell'evento Women4Football, organizzato dall'AIC per celebrare le protagoniste del calcio italiano.
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Serie A femminile, tre calciatrici dell’Inter inserite nella top 11 della stagione 2024/25
Le nerazzurre Runarsdottir, Milinkovic e Andres sono state premiate nel corso dell'evento Women4Football, organizzato dall'AIC
La cerimonia di premiazione si è svolta nella splendida cornice del Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze nel pomeriggio di lunedì 16 marzo. Un appuntamento che celebra il calcio femminile e che ha avuto anche Rúnarsdóttir, Milinković e Andrés tra le sue protagoniste. Pilastri della difesa nerazzurra, le tre nerazzurre sono state scelte tra le migliori giocatrici della scorsa stagione e premiate a Firenze.
Una conclusione perfetta per la giornata dell'Inter Women, iniziata con la vittoria per 0-3 in casa del Sassuolo prima dell'evento Women4Football.
(inter.it)
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