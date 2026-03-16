Tessa Wullaert, attaccante dell'Inter femminile, ha deciso la sfida contro il Sassuolo con una doppietta. Queste le sue parole ai microfoni di Inter TV: "Abbiamo visto cos'ha fatto la Roma ieri, quindi avevamo delle motivazioni extra per conquistare la vittoria. I 3 punti sono sempre importanti per noi, sono molto contenta per il risultato, penso sia meritato".