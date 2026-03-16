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Inter Women, Wullaert: “Contenta per la doppietta, vittoria importante e meritata”

Inter Women, Wullaert: “Contenta per la doppietta, vittoria importante e meritata” - immagine 1
L'attaccante belga ha deciso la sfida contro il Sassuolo con due reti nella ripresa: "Possiamo fare molto meglio"
Fabio Alampi Redattore 

Tessa Wullaert, attaccante dell'Inter femminile, ha deciso la sfida contro il Sassuolo con una doppietta. Queste le sue parole ai microfoni di Inter TV: "Abbiamo visto cos'ha fatto la Roma ieri, quindi avevamo delle motivazioni extra per conquistare la vittoria. I 3 punti sono sempre importanti per noi, sono molto contenta per il risultato, penso sia meritato".

Inter Women, Wullaert: “Contenta per la doppietta, vittoria importante e meritata”- immagine 2
Getty Images

"Non penso sia stata la nostra miglior partita, possiamo fare molto meglio con la palla. Siamo state molto ciniche, possiamo essere contente per questo 0-3. Sono molto contenta per la doppietta, da attaccante segnare è il mio mestiere".

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