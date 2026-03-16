Tessa Wullaert, attaccante dell'Inter femminile, ha deciso la sfida contro il Sassuolo con una doppietta. Queste le sue parole ai microfoni di Inter TV: "Abbiamo visto cos'ha fatto la Roma ieri, quindi avevamo delle motivazioni extra per conquistare la vittoria. I 3 punti sono sempre importanti per noi, sono molto contenta per il risultato, penso sia meritato".
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Inter Women, Wullaert: “Contenta per la doppietta, vittoria importante e meritata”
L'attaccante belga ha deciso la sfida contro il Sassuolo con due reti nella ripresa: "Possiamo fare molto meglio"
"Non penso sia stata la nostra miglior partita, possiamo fare molto meglio con la palla. Siamo state molto ciniche, possiamo essere contente per questo 0-3. Sono molto contenta per la doppietta, da attaccante segnare è il mio mestiere".
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