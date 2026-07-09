Un appuntamento prestigioso e affascinante, che chiuderà la preseason nerazzurra: domenica 16 agosto alle ore 14:00 CEST l'Inter Women affronterà il Newcastle Women al St. James' Park.
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Inter Women, sfida al Newcastle a St. James’ Park: il calendario delle amichevoli
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Sarà una gara dal forte sapore europeo, il modo migliore per concludere l'avvicinamento alla nuova stagione: la sfida contro il Newcastle Women sarà l'ultima amichevole dell'estate dell'Inter, che inizierà la nuova stagione con la prima giornata della Serie A Women's Cup contro il Parma nel weekend 22-23 agosto.
LA PRESEASON NERAZZURRA
Questo il programma della preseason nerazzurra:
GRASSHOPPER CLUB ZURICH - INTER WOMEN
Mercoledì 22 luglio 2026, ore 16:00 | Stadio del Lido, Locarno (Svizzera)
INTER WOMEN - COMO 1907
Sabato 1 agosto 2026, ore 17:30 | Mezzana (Trentino-Alto Adige)
UNION BERLINO - INTER WOMEN
Domenica 9 agosto 2026, ore 15:00 | Stadion An der Alten Försterei (Berlino)
NEWCASTLE - INTER WOMEN
Domenica 16 agosto 2026, ore 14:00 | St. James' Park (Newcastle)
(Fonte: Inter.it)
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