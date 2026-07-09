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Inter Women, sfida al Newcastle a St. James’ Park: il calendario delle amichevoli

Inter Women, sfida al Newcastle a St. James’ Park: il calendario delle amichevoli - immagine 1
Appuntamento prestigioso per le nerazzurre, che scenderanno in campo a St. James' Park nell'ultima gara del precampionato
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Un appuntamento prestigioso e affascinante, che chiuderà la preseason nerazzurra: domenica 16 agosto alle ore 14:00 CEST l'Inter Women affronterà il Newcastle Women al St. James' Park.

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Sarà una gara dal forte sapore europeo, il modo migliore per concludere l'avvicinamento alla nuova stagione: la sfida contro il Newcastle Women sarà l'ultima amichevole dell'estate dell'Inter, che inizierà la nuova stagione con la prima giornata della Serie A Women's Cup contro il Parma nel weekend 22-23 agosto.

Inter Women, sfida al Newcastle a St. James’ Park: il calendario delle amichevoli- immagine 2
Getty Images

LA PRESEASON NERAZZURRA

Questo il programma della preseason nerazzurra:

GRASSHOPPER CLUB ZURICH - INTER WOMEN

Mercoledì 22 luglio 2026, ore 16:00 | Stadio del Lido, Locarno (Svizzera)

INTER WOMEN - COMO 1907

Sabato 1 agosto 2026, ore 17:30 | Mezzana (Trentino-Alto Adige)

UNION BERLINO - INTER WOMEN

Domenica 9 agosto 2026, ore 15:00 | Stadion An der Alten Försterei (Berlino)

NEWCASTLE - INTER WOMEN

Domenica 16 agosto 2026, ore 14:00 | St. James' Park (Newcastle)

(Fonte: Inter.it)

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