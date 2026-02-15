L’Inter Women espugna il campo del Parma per 3-2 nella 14ª giornata di Serie A Femminile e centra l’ottavo successo consecutivo in campionato

Matteo Pifferi Redattore 15 febbraio 2026 (modifica il 15 febbraio 2026 | 15:16)

Una vittoria di cuore, qualità e determinazione. L’Inter Women espugna il campo del Parma per 3-2 nella 14ª giornata di Serie A Femminile e centra l’ottavo successo consecutivo in campionato. Una rimonta costruita nella ripresa, completata nel recupero con una zampata decisiva che premia la voglia di vincere delle nerazzurre.

L’approccio delle ragazze di mister Piovani è immediatamente aggressivo. Dopo appena un minuto, Robustellini sfonda a sinistra e mette in mezzo un pallone invitante per Vilhjalmsdottir, che di sinistro conclude però fuori. L’Inter prende in mano il pallino del gioco e al 6’ va ancora vicina al vantaggio: Magull, da pochi passi, incorna di testa sfiorando il palo alla sinistra di Ceasar. La pressione nerazzurra è costante. Al 14’ è ancora Vilhjalmsdottir a rendersi pericolosa: controllo e rapido destro in diagonale che termina sul fondo di poco. Al 21’ Glionna prova a sbloccare la gara con un bolide di destro da ottima posizione, ma la conclusione non trova lo specchio. Dopo un primo tempo giocato con personalità dall’Inter, al 40’ arriva l’episodio che cambia momentaneamente l’inerzia: punizione dalla trequarti di Uffren e colpo di testa vincente di Ambrosi da pochi passi per l’1-0 del Parma. Le nerazzurre accusano il colpo ma non smettono di spingere fino al termine dei tre minuti di recupero.

La ripresa si apre con un episodio chiave. Al 49’ Glionna serve Polli in area, l’attaccante viene atterrata da Masu: l’arbitro assegna il rigore ma, dopo la revisione al FVS, torna sui suoi passi e annulla la decisione. L’Inter non si scoraggia e continua ad attaccare. Al 52’ nuovo episodio in area gialloblù: Polli viene stesa da Cissoko. Dopo il consulto al monitor, questa volta il direttore di gara indica il dischetto. Dagli undici metri, al 56’, Wullaert è glaciale e firma l’1-1. Passano appena due minuti e mezzo e arriva il sorpasso: Wullaert conclude di prima intenzione in area, Ceasar respinge ma non può nulla sul tap-in ravvicinato di Polli che deposita in rete il 2-1. Rimonta completata in un lampo. L’Inter continua a creare. Al 71’ Vilhjalmsdottir prova dalla distanza, il portiere respinge e Polli si avventa sulla sfera senza trovare lo specchio per questione di centimetri. Nel finale, però, il Parma trova il pareggio: all’85’ Leskinen, con un sinistro rasoterra dal limite, firma il 2-2.

Quando la gara sembra destinata a chiudersi in parità, le nerazzurre tirano fuori ancora una volta carattere e qualità. Al 90’+3’ Magull serve Vilhjalmsdottir in area: controllo e sinistro preciso all’altezza del dischetto che non lascia scampo a Ceasar. È il gol del definitivo 3-2. Nei minuti conclusivi c’è ancora spazio per un tentativo di Leskinen, fuori di poco, e per una grande parata di Ceasar su Merlo. Poi il triplice fischio: l’Inter passa a Parma e conquista tre punti pesantissimi. Ottava vittoria consecutiva in campionato, un segnale forte lanciato dalle nerazzurre: la corsa continua.