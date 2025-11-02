FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 inter femminile news inter femminile Inter Women, Piovani: “Abbiamo fatto una brutta figura, responsabilità mia”

inter femminile

Inter Women, Piovani: “Abbiamo fatto una brutta figura, responsabilità mia”

Inter Women, Piovani: “Abbiamo fatto una brutta figura, responsabilità mia” - immagine 1
Il tecnico della formazione femminile nerazzurra commenta con profonda insoddisfazione la prova delle sue ragazze
Fabio Alampi Redattore 

Gianpiero Piovani, tecnico dell'Inter femminile, ha commentato ai microfoni di Inter TV la pesante sconfitta rimediata sul campo della Roma capolista: "C'è poco da commentare, abbiamo fatto una brutta figura, non abbiamo giocato da Inter. Probabilmente non sono stato bravo io a trasmettere in questi due giorni in cui abbiamo potuto lavorare per gli impegni delle Nazionali. La responsabilità più grossa penso sia sempre dell'allenatore, anche se poi in campo ci vanno loro.

Inter Women, Piovani: “Abbiamo fatto una brutta figura, responsabilità mia”- immagine 2
Getty Images

Dobbiamo svoltare, io non sono abituato così, voglio vedere gente che sputa sangue, voglio vedere gente che lotta. Sono sempre stato abituato così e ho sempre ottenuto quello che volevo. L'anno scorso abbiamo fatto un campionao straordinario, quest'anno se saremo così faremo un campionato diverso, di sofferenza. Non voglio pensare questo, siamo un'ottima squadra e l'abbiamo dimostrato nonostante le 7-8 assenze importanti. Spiace per i tifosi e per la società, oggi non siamo stati l'Inter che volevo.

Inter Women, Piovani: “Abbiamo fatto una brutta figura, responsabilità mia”- immagine 3
Getty Images

Dovevamo essere più attente, più cattive, cose che da giocatore avevo e che trasmettere ad altri non è facile. Siamo anche un po' sfortunati per via dei tanti infortuni, ma cercheremo di lavorare con chi abbiamo a disposizione. Abbiamo fatto una brutta figura, abbiamo perso meritatamente. Ora bisogna ripartire, siamo l'Inter. Il gruppo sarà importante".

Leggi anche
Femminile, l’Inter crolla sul campo della Roma: 3-0, prima sconfitta in campionato
Femminile, Roma-Inter formazioni ufficiali: Magull in mezzo al campo, davanti Wullaert

© RIPRODUZIONE RISERVATA