Il tecnico della formazione femminile nerazzurra commenta con profonda insoddisfazione la prova delle sue ragazze

Fabio Alampi Redattore 2 novembre - 23:00

Gianpiero Piovani, tecnico dell'Inter femminile, ha commentato ai microfoni di Inter TV la pesante sconfitta rimediata sul campo della Roma capolista: "C'è poco da commentare, abbiamo fatto una brutta figura, non abbiamo giocato da Inter. Probabilmente non sono stato bravo io a trasmettere in questi due giorni in cui abbiamo potuto lavorare per gli impegni delle Nazionali. La responsabilità più grossa penso sia sempre dell'allenatore, anche se poi in campo ci vanno loro.

Dobbiamo svoltare, io non sono abituato così, voglio vedere gente che sputa sangue, voglio vedere gente che lotta. Sono sempre stato abituato così e ho sempre ottenuto quello che volevo. L'anno scorso abbiamo fatto un campionao straordinario, quest'anno se saremo così faremo un campionato diverso, di sofferenza. Non voglio pensare questo, siamo un'ottima squadra e l'abbiamo dimostrato nonostante le 7-8 assenze importanti. Spiace per i tifosi e per la società, oggi non siamo stati l'Inter che volevo.

Dovevamo essere più attente, più cattive, cose che da giocatore avevo e che trasmettere ad altri non è facile. Siamo anche un po' sfortunati per via dei tanti infortuni, ma cercheremo di lavorare con chi abbiamo a disposizione. Abbiamo fatto una brutta figura, abbiamo perso meritatamente. Ora bisogna ripartire, siamo l'Inter. Il gruppo sarà importante".