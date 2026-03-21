“Sapevamo che il Napoli è una buona squadra e che avrebbe potuto metterci in difficoltà, però sul 2-0 abbiamo commesso qualche errore. Dispiace soprattutto perché abbiamo preso gol mentre eravamo in dieci, dopo l’infortunio di Lina Magull. Abbiamo dovuto rinunciare anche a Haley Bugeja, due giocatrici troppo importanti per noi.