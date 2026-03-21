Grande amarezza per Gianpiero Piovani dopo il 2-2 contro il Napoli, arrivato dopo che l'Inter Women si era portata in vantaggio per 2-0. Il tecnico ha analizzato così la gara a Rai Sport:
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Inter Women, Piovani: “Una cosa ci serva da lezione. Obiettivo resta la Champions”
“Sapevamo che il Napoli è una buona squadra e che avrebbe potuto metterci in difficoltà, però sul 2-0 abbiamo commesso qualche errore. Dispiace soprattutto perché abbiamo preso gol mentre eravamo in dieci, dopo l’infortunio di Lina Magull. Abbiamo dovuto rinunciare anche a Haley Bugeja, due giocatrici troppo importanti per noi.
Dobbiamo continuare a lavorare e crederci, anche se ci mancano diverse titolari. L’obiettivo resta la qualificazione in Champions League, poi vedremo dove potremo arrivare.
Il loro primo gol è stato anche fortunoso, ma nasce da una situazione in cui eravamo in inferiorità numerica. Poi è arrivato il pareggio. Quando abbiamo alzato Magull sulla trequarti abbiamo guadagnato qualità, poi tornando al 3-5-2 stavamo controllando. Questo episodio deve servirci da lezione: abbiamo sbagliato e dobbiamo correggere”.
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