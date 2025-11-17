FC Inter 1908
Women’s Europa Cup, ritorno degli ottavi di finale: l’Inter ospita mercoledì l’Hacken

Women’s Europa Cup, ritorno degli ottavi di finale: l’Inter ospita mercoledì l’Hacken - immagine 1
Dopo la sconfitta per 1-0 nella gara di andata giocata in Svezia, le nerazzurre di Piovani puntano a ribaltare il punteggio
Dopo la sconfitta per 1-0 nell'andata alla Hisingen Arena di Göteborg, l'Inter Women si prepara ad accogliere il BK Häcken FF nel ritorno degli ottavi di finale della UEFA Women’s Europa Cup che deciderà la qualificazione ai quarti di finale della competizione. La sfida si giocherà mercoledì 19 novembre alle 18:30 al KONAMI Football Centre.

Women’s Europa Cup, ritorno degli ottavi di finale: l’Inter ospita mercoledì l’Hacken- immagine 2
Il match verrà trasmesso mercoledì 19 novembre alle 18:30 dai canali nerazzurri: i tifosi potranno seguire la gara in diretta su Inter TV, Inter.it, sull'app ufficiale nerazzurra, sul canale YouTube del Club e sul profilo TikTok Inter Women.

