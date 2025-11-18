La sfida si giocherà mercoledì 19 novembre alle 18:30 al KONAMI Football Centre: tutto quello che c'è da sapere su Inter-Hacken

Dopo la sconfitta per 1-0 nell'andata alla Hisingen Arena di Göteborg, l'Inter Women si prepara ad accogliere il BK Häcken FF nel ritorno degli ottavi di finale della UEFA Women’s Europa Cup che deciderà la qualificazione ai quarti di finale della competizione. La sfida si giocherà mercoledì 19 novembre alle 18:30 al KONAMI Football Centre.