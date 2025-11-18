Dopo la sconfitta per 1-0 nell'andata alla Hisingen Arena di Göteborg, l'Inter Women si prepara ad accogliere il BK Häcken FF nel ritorno degli ottavi di finale della UEFA Women’s Europa Cup che deciderà la qualificazione ai quarti di finale della competizione. La sfida si giocherà mercoledì 19 novembre alle 18:30 al KONAMI Football Centre.
Women’s Europa Cup, mercoledì Inter-Hacken: ecco dove vederla
DOVE VEDERE INTER-BK HÄCKEN FF—
Il match verrà trasmesso mercoledì 19 novembre alle 18:30 dai canali nerazzurri: i tifosi potranno seguire la gara in diretta su Inter TV, Inter.it, sull'app ufficiale nerazzurra, sul canale YouTube del Club e sul profilo TikTok Inter Women.
PROGRAMMA OTTAVI DI FINALE—
ANDATA:
AFC Ajax-Hammarby 1-3
Glasgow City FC-Sporting Clube de Portugal 1-1
RSC Anderlecht-FK Austria Wien 0-1
AC Sparta Praha-BSC Young Boys 0-3
BK Häcken FF-INTER 1-0
Breidablik-Fortuna Hjørring 0-1
FC Nordsjælland-ŽNK Mura 1-0
PSV Eindhoven Vrouwen-Eintracht Frankfurt 1-2
RITORNO (19/20 novembre)
Hammarby IF (SWE) - AFC Ajax (NED)
Sporting Clube de Portugal (POR) - Glasgow City FC (SCO)
FK Austria Wien (AUT) - RSC Anderlecht (BEL)
BSC Young Boys (SUI) - AC Sparta Praha (CZE)
INTER (ITA) - BK Häcken FF (SWE)
Fortuna Hjørring (DEN) - Breidablik (ISL)
ŽNK Mura (SVN) - FC Nordsjælland (DEN)
Eintracht Frankfurt (GER) - PSV Eindhoven Vrouwen (NED)
QUARTI DI FINALE:—
11/12 febbraio e 18/19 febbraio
1: Glasgow City FC (SCO) / Sporting Clube de Portugal (POR) - AFC Ajax (NED) / Hammarby IF (SWE)
2: AC Sparta Praha (CZE) / BSC Young Boys (SUI) - RSC Anderlecht (BEL) / FK Austria Wien (AUT)
3: BK Häcken FF (SWE) / FC Internazionale Milano (ITA) - Breidablik (ISL) / Fortuna Hjørring (DEN)
4: PSV Eindhoven Vrouwen (NED) / Eintracht Frankfurt (GER) - FC Nordsjælland (DEN) / ŽNK Mura (SVN)
SEMIFINALI:—
24/25 marzo e 1/2 aprile
1: Vincente quarto di finale 2 - Vincente quarto di finale 1
2: Vincente quarto di finale 4 - Vincente quarto di finale 3
FINALE:—
25 o 26 aprile e 2 o 3 maggio
Vincente semifinale 1 - Vincente semifinale 2
