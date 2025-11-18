FC Inter 1908
Women’s Europa Cup, mercoledì Inter-Hacken: ecco dove vederla

Women’s Europa Cup, mercoledì Inter-Hacken: ecco dove vederla - immagine 1
La sfida si giocherà mercoledì 19 novembre alle 18:30 al KONAMI Football Centre: tutto quello che c'è da sapere su Inter-Hacken
Dopo la sconfitta per 1-0 nell'andata alla Hisingen Arena di Göteborg, l'Inter Women si prepara ad accogliere il BK Häcken FF nel ritorno degli ottavi di finale della UEFA Women’s Europa Cup che deciderà la qualificazione ai quarti di finale della competizione. La sfida si giocherà mercoledì 19 novembre alle 18:30 al KONAMI Football Centre.

Women’s Europa Cup, mercoledì Inter-Hacken: ecco dove vederla- immagine 2
DOVE VEDERE INTER-BK HÄCKEN FF

Il match verrà trasmesso mercoledì 19 novembre alle 18:30 dai canali nerazzurri: i tifosi potranno seguire la gara in diretta su Inter TV, Inter.it, sull'app ufficiale nerazzurra, sul canale YouTube del Club e sul profilo TikTok Inter Women.

Women’s Europa Cup, mercoledì Inter-Hacken: ecco dove vederla- immagine 3
PROGRAMMA OTTAVI DI FINALE

ANDATA:

AFC Ajax-Hammarby 1-3

Glasgow City FC-Sporting Clube de Portugal 1-1

RSC Anderlecht-FK Austria Wien 0-1

AC Sparta Praha-BSC Young Boys 0-3

BK Häcken FF-INTER 1-0

Breidablik-Fortuna Hjørring 0-1

FC Nordsjælland-ŽNK Mura 1-0

PSV Eindhoven Vrouwen-Eintracht Frankfurt 1-2

RITORNO (19/20 novembre)

Hammarby IF (SWE) - AFC Ajax (NED)

Sporting Clube de Portugal (POR) - Glasgow City FC (SCO)

FK Austria Wien (AUT) - RSC Anderlecht (BEL)

BSC Young Boys (SUI) - AC Sparta Praha (CZE)

INTER (ITA) - BK Häcken FF (SWE)

Fortuna Hjørring (DEN) - Breidablik (ISL)

ŽNK Mura (SVN) - FC Nordsjælland (DEN)

Eintracht Frankfurt (GER) - PSV Eindhoven Vrouwen (NED)

QUARTI DI FINALE:

11/12 febbraio e 18/19 febbraio

1: Glasgow City FC (SCO) / Sporting Clube de Portugal (POR) - AFC Ajax (NED) / Hammarby IF (SWE)

2: AC Sparta Praha (CZE) / BSC Young Boys (SUI) - RSC Anderlecht (BEL) / FK Austria Wien (AUT)

3: BK Häcken FF (SWE) / FC Internazionale Milano (ITA) - Breidablik (ISL) / Fortuna Hjørring (DEN)

4: PSV Eindhoven Vrouwen (NED) / Eintracht Frankfurt (GER) - FC Nordsjælland (DEN) / ŽNK Mura (SVN)

SEMIFINALI:

24/25 marzo e 1/2 aprile

1: Vincente quarto di finale 2 - Vincente quarto di finale 1

2: Vincente quarto di finale 4 - Vincente quarto di finale 3

FINALE:

25 o 26 aprile e 2 o 3 maggio

Vincente semifinale 1 - Vincente semifinale 2

